English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई वाचवा! शहराची ओळख आणि संस्कृती मारली जातेय, उद्धव ठाकरेंचा आरोप

Thackrey Brothers Interview : महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच दोन्ही ठाकरे बंधूनी युती केली. यानंतर या दोघांची संयुक्तपणे मुलखत संजय राऊत आणि महेश मांजेकरांनी घेतली आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई शहराबद्दल मोठं विधान केलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 9, 2026, 09:43 AM IST
मुंबई वाचवा! शहराची ओळख आणि संस्कृती मारली जातेय, उद्धव ठाकरेंचा आरोप

Uddhav Thackrey on Mumbai: महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच राज्याच्या राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जवळपास वीस वर्षांनंतर राज ठाकरे (Raj Thackrey) आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले असून त्यांनी ‘मराठी’ अस्मितेचा एल्गार पुकारला आहे. मुंबईच्या भवितव्याबाबत दोघांनीही ठाम भूमिका मांडत “मराठी म्हणून आता सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे,” असे आवाहन जनतेला दोघांनी केले आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी निवडणुकी होणार असून 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्यामध्ये निवडणुकीच्या आधी झालेल्या युती आणि महायुतीमुळे यंदाची निवडणूक कशी होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.  यामध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी महायुतीने ‘मुंबईत महायुतीचाच महापौर’ असा नारा दिला असताना, तर ठाकरे बंधूंनी “मुंबई वाचवा” आणि “मुंबईत मराठीच महापौर होईल” असा थेट संदेश देत निवडणुकीत उतरायची तयारी दर्शवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

राऊत आणि मांजरेकरांनी घेतली मुलाखत 

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी ठाकरे बंधूंची संयुक्त मुलाखत घेतली. या मुलाखतीचा दुसरा भाग शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी समोर आला असून त्यात राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आता मराठी म्हणून सगळ्यांनी एकत्र यायलाच हवे. आपापसातील मतभेद, वाद आणि भांडणं बाजूला ठेवा. महाराष्ट्रापेक्षा मोठं काहीही नाही.”

उद्धव ठाकरे मुंबई विषयी काय म्हणाले?

या मुलाखतीदरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दा उपस्थित केला. “मुंबईची संस्कृती हळूहळू नष्ट केली जात आहे, आणि हे फार धोक्याचं आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं करणं शक्य नसले, तरी मुंबईची भाषा, ओळख आणि सांस्कृतिक अस्मिता संपवण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.

मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं होऊ देणार नाही

संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख करत प्रश्न उपस्थित केला. फडणवीस यांनी “जोपर्यंत सूर्य-चंद्र आहेत, तोपर्यंत मी मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं होऊ देणार नाही,” असे म्हटले होते. यावर विश्वास ठेवता येईल का, असा सवाल राऊत यांनी केला. या प्रश्नावर राज आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही आपापली मते मांडली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर बोलताना म्हटले की, “फडणवीसांची इच्छा चांगली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात काहीच नाही.” त्यांच्या मते, दिल्लीहून जे आदेश येतात, तेच त्यांना पाळावे लागतात. "आदेशाचे पालन करणे" (Obey the order) एवढंच त्यांच्या हातात आहे, असा टोला राज ठाकरेंनी लगावला. वरच्या स्तरावर बसलेले नेते जे सांगतील, ती जमीन कुणाला द्यायची, कोणता निर्णय घ्यायचा, यावर सही करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे फडणवीसांच्या इच्छेपेक्षा दिल्लीत काय ठरते, हेच अधिक महत्त्वाचे असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले.

मुंबईची संस्कृती मारली जातेय 

त्याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी कोणीही करू शकत नाही, पण ज्या पद्धतीने मुंबईची संस्कृती मारली जाते आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे.” आज कोणीतरी येऊन एखाद्या भागाची भाषा गुजराती असल्याचे जाहीर करते, उद्या हिंदीची सक्ती केली जाईल. “असं झालं, तर आपली भाषा, आपली ओळख, आपली संस्कृती सगळंच संपवायचं आणि फक्त नावापुरती मुंबई महाराष्ट्रात ठेवायची, याला काहीच अर्थ नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील संपूर्ण संपत्ती एका विशिष्ट वर्गाच्या हातात एकवटली असून ती सातत्याने गुजरातकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
municipal elections 2026Uddhav Thackreyraj thackreySanjay Raut

इतर बातम्या

'हे बेकायदेशीर आणि मनमानी...', नवी मुंबईच्या...

महाराष्ट्र बातम्या