मुंबई वाचवा! शहराची ओळख आणि संस्कृती मारली जातेय, उद्धव ठाकरेंचा आरोप

Uddhav Thackrey on Mumbai: महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच राज्याच्या राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जवळपास वीस वर्षांनंतर राज ठाकरे (Raj Thackrey) आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले असून त्यांनी ‘मराठी’ अस्मितेचा एल्गार पुकारला आहे. मुंबईच्या भवितव्याबाबत दोघांनीही ठाम भूमिका मांडत “मराठी म्हणून आता सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे,” असे आवाहन जनतेला दोघांनी केले आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी निवडणुकी होणार असून 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्यामध्ये निवडणुकीच्या आधी झालेल्या युती आणि महायुतीमुळे यंदाची निवडणूक कशी होईल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी महायुतीने ‘मुंबईत महायुतीचाच महापौर’ असा नारा दिला असताना, तर ठाकरे बंधूंनी “मुंबई वाचवा” आणि “मुंबईत मराठीच महापौर होईल” असा थेट संदेश देत निवडणुकीत उतरायची तयारी दर्शवली आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी ठाकरे बंधूंची संयुक्त मुलाखत घेतली. या मुलाखतीचा दुसरा भाग शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी समोर आला असून त्यात राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आता मराठी म्हणून सगळ्यांनी एकत्र यायलाच हवे. आपापसातील मतभेद, वाद आणि भांडणं बाजूला ठेवा. महाराष्ट्रापेक्षा मोठं काहीही नाही.”
या मुलाखतीदरम्यान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दा उपस्थित केला. “मुंबईची संस्कृती हळूहळू नष्ट केली जात आहे, आणि हे फार धोक्याचं आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं करणं शक्य नसले, तरी मुंबईची भाषा, ओळख आणि सांस्कृतिक अस्मिता संपवण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.
संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख करत प्रश्न उपस्थित केला. फडणवीस यांनी “जोपर्यंत सूर्य-चंद्र आहेत, तोपर्यंत मी मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं होऊ देणार नाही,” असे म्हटले होते. यावर विश्वास ठेवता येईल का, असा सवाल राऊत यांनी केला. या प्रश्नावर राज आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही आपापली मते मांडली.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर बोलताना म्हटले की, “फडणवीसांची इच्छा चांगली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात काहीच नाही.” त्यांच्या मते, दिल्लीहून जे आदेश येतात, तेच त्यांना पाळावे लागतात. "आदेशाचे पालन करणे" (Obey the order) एवढंच त्यांच्या हातात आहे, असा टोला राज ठाकरेंनी लगावला. वरच्या स्तरावर बसलेले नेते जे सांगतील, ती जमीन कुणाला द्यायची, कोणता निर्णय घ्यायचा, यावर सही करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे फडणवीसांच्या इच्छेपेक्षा दिल्लीत काय ठरते, हेच अधिक महत्त्वाचे असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले.
त्याच मुद्द्यावर पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी कोणीही करू शकत नाही, पण ज्या पद्धतीने मुंबईची संस्कृती मारली जाते आहे, ते अत्यंत चिंताजनक आहे.” आज कोणीतरी येऊन एखाद्या भागाची भाषा गुजराती असल्याचे जाहीर करते, उद्या हिंदीची सक्ती केली जाईल. “असं झालं, तर आपली भाषा, आपली ओळख, आपली संस्कृती सगळंच संपवायचं आणि फक्त नावापुरती मुंबई महाराष्ट्रात ठेवायची, याला काहीच अर्थ नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील संपूर्ण संपत्ती एका विशिष्ट वर्गाच्या हातात एकवटली असून ती सातत्याने गुजरातकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.