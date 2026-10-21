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प्राण्याचा डोळा समजून गोळी चालवली, 60 वर्षांच्या वृद्धाचा मृत्यू, मुंबईलगतच्या जंगलातील धक्कादायक प्रकार

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात रानडुकराच्या बेकायदेशीर शिकारीदरम्यान गोळी लागून 60 वर्षीय सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 21, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:52 AM IST
प्राण्याचा डोळा समजून गोळी चालवली, 60 वर्षांच्या वृद्धाचा मृत्यू, मुंबईलगतच्या जंगलातील धक्कादायक प्रकार
Image Credit: Municipal employee

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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