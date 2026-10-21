प्राण्याचा डोळा समजून गोळी चालवली, 60 वर्षांच्या वृद्धाचा मृत्यू, मुंबईलगतच्या जंगलातील धक्कादायक प्रकार

प्राण्याचा डोळा समजून शिकारीसाठी आलेल्या एका व्यक्तीने गोळी चालवली. मात्र ही गोळी एका 60 वर्षीय सफाई कर्मचाऱ्याला लागली. या घटनेत त्याचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात रानडुकराच्या बेकायदेशीर शिकारीदरम्यान ही घटना घडली आहे. या प्रकरणात दोघे जखमी डॉक्टरसह चौघांना अटक करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 19 ऑक्टोबरला मीरा-भाईंदर येथे सहा जण शिकारीसाठी जंगलात गेले होते. रात्री सुमारे बारा वाजण्याच्या सुमारास ते दोन गटांत विभागलेले असताना एका गटातील बॅटरीचा प्रकाश दुसऱ्या गटाला दिसला. अंधारात हा प्रकाश प्राण्याच्या डोळ्यांचा असल्याचा गैरसमज झाला आणि गोळी झाडण्यात आली. ही गोळी विजय सापटे यांना लागली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात मृत्यूचे प्रमाणपत्र हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे नमूद करून दिल्याचा आरोप आहे.
इतकंच नव्हे तर, मृत विजय सुखारु सप्टे यांच्यावर पोलिसांना न कळवता शवविच्छेदन न करताच अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप आहे. तर, मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे नमूद करणारे कथित खोटे प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी डॉक्टरसह चौघांना अटक करण्यात आली आहे. तसंच, या प्रकरणात कुणाल शेलार यांच्या मांडीला, तर कल्पेश धंगाळा यांच्या खांद्याला गोळी लागली असून काशिमीरा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
ही घटना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (SGNP) येळूर रेंजमधील चेना बीटमध्ये घडली. स्थानिक काशिगाव पोलीस स्टेशन आणि वन विभाग या प्रकरणाचा संयुक्तपणे तपास करत आहेत. शिकार करण्यासाठी वापरलेले शस्त्र कोणाचे होते आणि गोळी नेमकी कोणी झाडली, याचा कसून शोध घेतला जात आहे.
मृत व्यक्तीचे नाव विजय सुखरू सापटे (वय ६०) असे असून, ते चेना गावातील वेलकरी पाडा परिसरात राहत होते. ते मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. शिकारीसाठी जंगलात गेलेल्या व्यक्तींच्या गटांमध्ये झालेल्या कथित गैरसमजातून गोळीबार झाल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर येत आहे. मात्र, गोळी नेमकी कोणी झाडली, शस्त्र कोणाच्या मालकीचे होते आणि घटनेनंतर कोणती पावले उचलण्यात आली, याबाबत अधिकृत तपासातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.