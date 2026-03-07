English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Budget 2026:मुंबई आणि त्याच्या इतर उपनगरांमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पासाठी (MUTP) मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त, पुणे आणि लोणावळा दरम्यान तिसरी आणि चौथी लाईनची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्याची किंमत ₹5100 कोटी असेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 7, 2026, 11:43 AM IST
कर्जत, कसारा, पनवेलकरांचा प्रवास सुसाट; MUTP-3B प्रकल्पाला हिरवा कंदील

मुंबई महानगर प्रदेशात रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणखी सुधारण्यासाठी, मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प-३बी ला 14907 कोटी रुपयांचा मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकार अंदाजे 50 टक्के योगदान देईल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या उपनगरांमध्ये प्रवास जलद आणि अधिक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे. एमयूटीपी-3बी अंतर्गत, मुंबई महानगर प्रदेशात अंदाजे 69 किलोमीटरचे नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर विकसित केले जातील. यामध्ये बदलापूर आणि कर्जत, आसनगाव आणि कसारा आणि पनवेल आणि वसई दरम्यान नवीन रेल्वे मार्गांचा समावेश आहे.

एमएमआरमध्ये प्रवास करणे सोपे

हे नवीन कॉरिडॉर सुरू झाल्यामुळे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचा विस्तार आणखी वाढेल आणि प्रवाशांना पर्यायी आणि जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या प्रकल्पांचा उल्लेख केला. या प्रकल्पांचा प्राथमिक उद्देश मुंबई आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या भागांना चांगल्या सार्वजनिक वाहतुकीने जोडणे आहे. यामुळे दररोज लाखो प्रवाशांना फायदा होईल आणि विद्यमान रेल्वे मार्गांवरील ताण कमी होईल. पनवेल-वसई कॉरिडॉर विशेषतः महत्त्वाचा आहे, कारण तो नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांदरम्यान थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. बदलापूर-कर्जत आणि आसनगाव-कसारा मार्गांच्या विकासामुळे दुर्गम उपनगरीय भागात राहणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास सुलभ होईल.

पुणे आणि लोणावळा दरम्यान दोन रेल्वे मार्गांना मंजुरी

पुणे-लोणावळा उपनगरीय प्रकल्पांतर्गत सुमारे ₹5100 कोटी खर्चाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे आणि लोणावळा दरम्यान वाढती रेल्वे वाहतूक कमी करणे आणि उपनगरीय रेल्वे सेवा सुधारणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. नवीन तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाच्या बांधकामामुळे गाड्यांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि जलद प्रवास मिळेल. यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी गाड्यांचे स्वतंत्र संचालन देखील सुलभ होईल.

