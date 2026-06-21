जगभरात फादर्स डे मोठ्या उत्साह, आनंदात साजरा केला जातोय. मुलं-मुली आपल्या वडिलांचे फोटो स्टेटसला ठेवून त्यांच्याबद्दलचे प्रेम व्यक्त करतायत. तसेच जुन्या आठवणींना उजाळा देतायत. सोशल मीडिया पाहिलात तर सगळीकडे आनंदी बाप-लेकांचे आनंदी चेहरे दिसतायत. जे पाहून लोक लाईक्स,कमेंट्स करतायत. फादर्स डे च्या निमित्ताने एका वडील नसलेल्या मुलानं लिहिलेली पोस्ट वाचून तुमचे डोळे पाणावतील. अॅडव्होकेट दीपक सोनावणे हे गेली 15 वर्षांहून अधिक काळ सामाजसेवेत सक्रिय आहेत. ते भाकर फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक आहे. ही संस्था बाल हक्क, महिलांचे अधिकार यासाठी काम करते. प्रत्येकजण वडिलांबद्दल छान छान लिहित असताना 'दीड महिन्याचा असतानाच माझ्या वडिलांनी मला विकलं होतं, Fathers Day च्या शुभेच्छा कोणाला देऊ?' असा भावनिक प्रश्न दीपक सोनावणे यांनी समाजाला विचारलाय. त्यांची संपूर्ण पोस्ट वाचून तुमचे डोळे नक्की पाणावतील.
दीपक सोनावणे यांनी सांगितले की, ते अवघे दीड महिन्यांचे असताना त्यांच्या वडिलांनी व्यसनाधीनतेमुळे त्यांना विकून टाकले होते. घरातील वस्तू विकण्याची सवय असलेल्या वडिलांमुळे संपूर्ण कुटुंबाला अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे वडिलांविषयी प्रेमळ आठवणी फारशा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वडिलांच्या मारहाणीमुळे आणि घरातील असुरक्षित वातावरणामुळे त्यांची आई प्रचंड त्रास सहन करत होती. अनेकदा वडिलांच्या भीतीने ती मुलांना घेऊन पोलीस चौकीबाहेर बसून जेवण भरवत असे. मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी एका आईला करावा लागलेला संघर्ष त्यांनी पोस्टमधून मांडला आहे.
सोनावणे यांच्या मते, सुमारे 27 वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील गावातून बेपत्ता झाले. त्यानंतर त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या आठवणी म्हणून जपून ठेवावा असा एक फोटोही आज त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही.
मित्रांना त्यांच्या वडिलांसोबत संवाद साधताना, सल्ला घेताना किंवा कुटुंबाचा आधार मिळताना पाहिल्यावर मन हेलावून जाते, असे त्यांनी म्हटले आहे. आयुष्यात काही प्रसंगी पैशांपेक्षा वडिलांचा आधार अधिक महत्त्वाचा असतो, ही भावना त्यांनी व्यक्त केली.
बालकांचा सांभाळ ही केवळ आईची जबाबदारी नसून आई-वडील दोघांनी मिळून ती पार पाडली पाहिजे, असे सोनावणे यांनी सांगितले. सर्व संकटांमध्ये मुलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या वडिलांना त्यांनी फादर्स डेच्या शुभेच्छा देत आदरांजली वाहिली. दीपक सोनावणे यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून अनेकांनी त्यांच्या संघर्षमय प्रवासाला सलाम केला आहे.
माझ्या आयुष्यात वडील या नात्याबद्दल आठवणी खूप कमी आहेत आणि वेदना खूप जास्त.दीड महिन्याचा असतानाच माझ्या वडिलांनी व्यसनाच्या आहारी जाऊन मला गोरेगाव पूर्वच्या घास बाजारात विकून टाकलं होतं. त्यांच्या नावावर असलेली प्रत्येक गोष्ट विकण्याची त्यांना सवय होती. मग ते घरातील एखादं भांडं असो, एखादी वस्तू असो किंवा दुसरं काहीही.
व्यसनाधीनतेमुळे माझ्या आईवर होत असलेली सततची मारहाण, घरातील भीतीचं वातावरण आणि असुरक्षितता हेच माझ्या बालपणाचं वास्तव होतं. त्यामुळे त्यांच्या जवळ जाण्याचीही मला भीती वाटायची. त्यांनी कधी जवळ घेतलं नाही, डोक्यावरून हात फिरवला नाही, प्रेमाने दोन शब्द बोलले नाहीत.
माझ्या बालपणातील एक आठवण आजही मनाला अस्वस्थ करून जाते. वडील घरी आले की घरात ठेवलेलं सगळं जेवण उलटपालट करून टाकायचे. त्या भीतीपोटी माझी आई आम्हा तिघा भावंडांना घेऊन जवळच्या इंदिरा नगर पोलीस चौकीबाहेर बसायची आणि तिथे आम्हाला जेवू घालायची. पोलिसांच्या भीतीने वडील तिथे येऊन काही करायचे नाहीत. पण दुर्दैव इतकंच नव्हतं. त्या चौकीबाहेर बसलेल्या माझ्या आईलासुद्धा काही पोलीस तुच्छतेने वागवायचे, घालूनपाडून बोलायचे. एका आईला स्वतःच्या मुलांना दोन घास सुरक्षितपणे भरवण्यासाठी एवढा संघर्ष करावा लागतो, हे मी लहानपणीच पाहिलं आहे.
आणि मग २७ वर्षांपूर्वी ते गावातून बेपत्ता झाले. त्यानंतर त्यांचा काहीच ठावठिकाणा लागला नाही. आज त्यांच्या आठवणीत जपावा असा साधा एक फोटोसुद्धा माझ्याकडे नाही.
जेव्हा माझ्या मित्रांना त्यांच्या वडिलांसोबत सहजपणे बोलताना पाहतो, त्यांच्यासोबत चहा पिताना पाहतो, एखाद्या निर्णयासाठी त्यांचा सल्ला घेताना पाहतो, राजकारणात आणि व्यवसायात वडिलांकडून आलेला वारसा जपताना किंवा त्यांच्या मोठ्या भावांसोबत हसत-खेळत आयुष्य जगताना पाहतो, तेव्हा नकळत डोळ्यात पाणी येतं.
कारण प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात अशी काही वळणं येतात, जिथे पैशांपेक्षा, ओळखींपेक्षा आणि यशापेक्षा जास्त गरज असते ती एका वडिलांच्या हाताची आणि मोठ्या भावाच्या आधाराची.
कितीतरी वेळा वाटलं, कुणीतरी माझ्या खांद्यावर हात ठेवून विचारावं, "दीपक, तू ठीक आहेस ना?" कुणीतरी चुकलो तर रागवावं, अडचणीत असलो तर सोबत उभं राहावं आणि फक्त एवढं म्हणावं, "काळजी करू नकोस, मी आहे."
पण काही नशिबं अशी असतात की माणूस सगळ्यांच्या गर्दीत राहूनही आतून कायम एकटा राहतो.
आज वयाच्या या टप्प्यावर येऊन एक गोष्ट नक्की समजली आहे... वडील आणि मोठा भाऊ हे केवळ नातं नसतं, तर ती माणसाच्या आयुष्याची ताकद असते. त्यांची जागा आयुष्यात कुणीच घेऊ शकत नाही. आणि शेवटी एकच गोष्ट... बालकांचा सांभाळ ही फक्त एकट्या आईची जबाबदारी नाही. आई आणि वडील दोघांनी मिळून ती जबाबदारी पार पाडली, तर मुलांचं आयुष्य अधिक सुंदर, सुरक्षित आणि सक्षम होऊ शकतं. दुर्दैवाने, माझ्यासारख्या आणि असंख्य लोकांच्या वाट्याला ते सुख कधीच आलं नाही...
तरीसुद्धा, जगभरातील त्या सर्व वडिलांना मनापासून प्रणाम, ज्यांनी आपल्या मुलांचा प्रेमाने सांभाळ केला, त्यांच्या स्वप्नांना बळ दिलं आणि प्रत्येक संकटात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले.अशा सर्व वडिलांना Father's Day च्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा.