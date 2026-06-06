मरीन ड्राइव्हवर सापडला रहस्यमय महाकाय जीव, ओळख पटली;मृत्यूमागील कारणांचाही लागला शोध!

Mumbai News: मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावर वाहून आलेल्या एका महाकाय सागरी जीवामुळे नागरिकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. सुरुवातीला हा जीव नेमका कोणता आहे, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. काहींनी तो दुर्मिळ मासा असल्याचा दावा केला, तर काहींनी अज्ञात सागरी प्रजाती असल्याचे म्हटले. मात्र तज्ज्ञांच्या तपासणीनंतर हा जीव मृत हंपबॅक डॉल्फिन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील प्रसिद्ध मरीन ड्राइव्ह किनाऱ्यावर सकाळच्या वेळी नागरिकांना समुद्रकिनाऱ्यावर एक मोठा जीव पडलेला दिसला. त्याचा आकार सामान्य डॉल्फिनपेक्षा मोठा असल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. काही वेळातच या घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यामुळे परिसरात मोठी गर्दीही झाली.
घटनेनंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या जीवाबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जाऊ लागले. काहींनी तो व्हेल माशाचा प्रकार असल्याचे म्हटले, तर काहींनी अज्ञात समुद्री प्राणी असल्याचा दावा केला. मात्र कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. व्हायरल व्हिडिओंमुळे ही घटना देशभर चर्चेचा विषय बनली.
सागरी जीवशास्त्र तज्ज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर हा जीव 'हंपबॅक डॉल्फिन' असल्याचे स्पष्ट केले. हंपबॅक डॉल्फिन ही भारतीय किनारपट्टीवर आढळणारी महत्त्वाची सागरी प्रजाती मानली जाते. या डॉल्फिनच्या पाठीवरील विशिष्ट उंचवट्यामुळे तिला हंपबॅक डॉल्फिन असे नाव देण्यात आले आहे. मृतावस्थेत असल्यामुळे त्याची ओळख पटवण्यासाठी सखोल निरीक्षण करण्यात आले.
डॉल्फिनचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. समुद्रातील प्रदूषण, मासेमारीच्या जाळ्यात अडकणे, जहाजांची धडक किंवा नैसर्गिक कारणे यांसारख्या विविध शक्यता तपासल्या जात आहेत. सागरी तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमधून समुद्री पर्यावरणाच्या स्थितीबाबत महत्त्वाची माहिती मिळू शकते.
या घटनेमुळे सागरी जीवांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वाढते समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक सागरी प्रजाती धोक्यात आल्याची चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. डॉल्फिनसारख्या संवेदनशील प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.