पुनर्विकासाचे धागेदोरे मंत्र्यांच्या बंगल्यापाशी? एक नोटीस अन् 40 नंबरची रुम; काय आहे गौडबंगाल?

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईसारख्या महानगरात वेगाने होणाऱ्या बांधकामांचा संबंध अनेक राजकारण्यांशी आणि मंत्र्यांशी असल्याच्या चर्चा नेहमीच रंगतात. मात्र दोन दिवसांपूर्वी गिरगावमधील एका जागा मालकाला थेट मंत्र्यांच्या आवारातील पत्त्यावर नोटीस देऊन जाहीर निमंत्रण दिल्याने त्याचा थेट संबंध प्रस्थापित होतो की काय, अशी चर्चा रंगली आहे. त्याचं झालं असं की गिरगावच्या दुभाष लेनमधील बहुतांशी इमारती एका विकासकाने विकत घेतल्या असताना जवळपास 100 वर्षे जुन्या गोखले इमारतीचे मालक मात्र विकासकाला आढळून येत नाहीत. (Mumbai News)
विकासकाने 'या इमारतीच्या मालकाने 15 दिवसांच्या आत येऊन आमची भेट घ्यावी', अशा आशयाची जाहिरात जारी केली. इमारतीच्या मालकाने सातपुडा बंगल्याच्या खोली क्रमांक ४० मध्ये येऊन भेटावे, असेही जाहिरातीत नमूद आहे. भुजबळ काही महिन्यांपूर्वीच या बंगल्यात राहण्यास आले असून त्यापूर्वी तिथे धनंजय मुंडे यांचे वास्तव्य होते. त्यामुळे नोटिसीवर मंत्र्यांच्या बंगल्यातील आवाराचा पत्ता देणारी जाहिरात कोणी दिली आणि त्याचा संबंधित मंत्र्यांशी किंवा त्यांच्या जवळच्या कोणाशी संबंध आहे, का याचा खुलासा झाला नसला तरीही राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय ठरलाय.
दरम्यान, या प्रकाराची माहिती मिळताच सातपुडा बंगल्यावर मात्र एकच धावपळ उडाली. बंगला हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असून बंगल्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 10 ते 12 खोल्या आहेत. 40 क्रमाकांची खोलीच या बंगल्याच्या परिसरात नसल्याची माहिती बंगल्यावरील सूत्रांनी दिली. याविषयी मंत्री भुजबळ यांच्या कार्यालयात विचारले असता, ही अतिशय धक्कादायक बाब असून याची चौकशी आमच्या पातळीवरही करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे शासकीय निवासस्थानाचा पत्ता देणे योग्य नसून जाहिरातीत हा पत्ता कुणी नोंदवला, याची माहिती घेत असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्री कार्यालयाने याविषयी थेट मंत्रालयातही याची माहिती दिली असून त्याची चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणाला उलगडा करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत सर्वांचं लक्ष वेधलं.
मंत्री भुजबळांच्या सातपुडा बंगल्याचा पत्ता थेट पुनर्विकासाच्या नोटिसीत? हे सरकारी मालमतचा गैरवापर नाही का?— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) June 9, 2026
कोण आहे M/s A K Developer ? ह्याचा खुलासा भुजबळांनी तत्काळ करावा.
आधी सातपुडा बंगल्यात आवादा कंपनी कडून खंडणी मागण्यासाठी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गैरवापर केला गेला तर… pic.twitter.com/sS3fuUypWg
'मंत्री भुजबळांच्या सातपुडा बंगल्याचा पत्ता थेट पुनर्विकासाच्या नोटिसीत? हे सरकारी मालमतचा गैरवापर नाही का? कोण आहे M/s A K Developer ? याचा खुलासा भुजबळांनी तात्काळ करावा', असं म्हणत हा जनतेच्या पैशाने बांधलेला सरकारी बंगल्याचा मोठा गैरवापर आहे ? हा सवाल त्यांनी उपस्थित करत राज्यपालांनी स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घ्यावी असा आग्रही सूर आळवला.
दरम्यान, इमारत पुनर्विकास जाहीरातीत छगन भुजबळ यांच्या बंगल्याचा पत्ता असल्याप्रकरणी आता छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयाकडून पोलिसांत गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जाहीरात नेमकी कुणी दिली, पत्ता मंत्र्यांच्या बंगल्याचा का दिला गेला याची चौकशी होणार आहे.