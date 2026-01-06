Congress Manifesto Nagpur: काँग्रेसचा 20 सूत्रांचा जाहीरनामा; वाचा जसाच्या तसा...

Maharashtra Municipal Election 2026 Congress Menifesto: मुंबई महापालिका निवडणुकांना आता काहीच दिवस बाकी आहेत. दरम्यान पक्षांनी जाहीरनामे जाहीर करण्यास सुरूवात केली आहे. दरम्यान आज (6 जानेवारी 2026 मंगळवारी ) नागपूरात काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या 20 सूत्रीय जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे नमुद केले गेले आहेत याबद्दल जाणून घेऊया.
● मालमत्ता कर माफ:- 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर पूर्णतः माफ
● मोफत पाणीपुरवठा:- 24x7 अखंड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा - आणि महिन्याला 30,000 लिटरपर्यंत पाण्यावर एकही रुपयाचे पाणीबिल नाही.
● मोफत शहर बस प्रवास:- आपली बस'मध्ये जेष्ट नागरिक, विद्यार्थी,माजी सैनिक,स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आणि महिलांसाठी मोफर प्रवास
● बीपीएल धारकांसाठी मोफत आरोग्यसेवा:- बीपीएल कुटुंबासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत ओपिडी व सर्व आवश्यक तपासणी सुविधा
● मोफत फ्रीहोल्ड:- NMC व NIT मध्ये युवकांसाठी तात्पुरत्या रोजगारमा संधी
● स्वच्छ नागपूर:-प्रत्येक घरातून दिवसातून दोन वेळा कचरा संकलन
● मोफत मालकी हक्क पट्टे:- सर्व झोपडपट्टीधारकांना मोफत मालकी हक्काचे पट्टे
● दिव्यांगांसाठी मोफत साहित्य:- दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधने, यंत्रसामग्री व साहित्य मोफत
● मोफत दुकाने:-BPL कुटुंबांसाठी बाजारपेठांमध्ये मोफत दुकाने व ओट्टे
● युवकांना स्वयंरोजगार मोफत योजना:- पदवीधर युवकांसाठी स्वयंरोजगार विशेष मोफत योजना
● युवकांना रोजगार:- पदवीधर युवकांसाठी स्वयंरोजगार विशेष मोफत योजना
● खड्डे मुक्त रस्ते:- शहरातील सर्व रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त करणे
● मोफत शिक्षण:- मोफत शिक्षणासह 151 इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची स्थापना
● आर.एल. मंजुरी:- आरक्षण जमिनीवरील सर्व अनधिकृत प्लॉट्सना आर.एल. मंजुरी
● वाहतूक कोंडीतून शहर पुर्णत: मुक्त:- Intelligent & Integrated Traffic Management System & Comprehensive Mobility Plan यांच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीमुक्त शहर
● पुर मुक्त शहर:- पूर व पाणी साचण्याच्या समस्येला कायमचा आळा
● डम्पिंग याई स्थलांतर:- शहरातून भांडेवाडी डम्पिंग यार्डचे कायमस्वरूपी स्थलांतर
● डासमुक्त शहर:- डासमुक्त व आरोग्यदायी शहराची उभारणी
● सांडपाणी निराकरण:- सांडपाणी समस्येचे संपूर्ण व कायमस्वरूपी निराकरण
● खाऊ गल्ल्या:- 151 फेरीवाला व खाऊ गल्ल्यांची निर्मिती
● 5 नवीन झोनची निर्मिती
● नवीन वॉकर स्ट्रिटस्चा विकास
● 151 नवीन क्रीडांगणांची निर्मिती
● शहरासाठी नवीन विकास आराखडा
● 15 नवीन मॉल्सचा विकास
● मुबलक वृक्षारोपण व वारसा वृक्षांचे संवर्धन
● 151 नव्या उद्यानांचा विकास
● 151 नवीन ई-लायब्ररी, स्पर्धा परीक्षांसाठी समुपदेशन व प्रशिक्षण केंद्रे
● नवीन सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी
● नवीन घाट, ख्रिश्चन समाजाच्या दफनभूमी व कबरस्तानांचा विकास तसेच विद्यमान सुविधांचा विस्तार व सौंदर्याकरण
● प्रमुख चौक व बाजारपेठांमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा
● 151 नवीन समाजभवन, जिम, योगा शेड्स व ग्रीन जिम्स उभारणीसह विद्यमान समाजभवन व सुविधांचे सर्वांगीण नूतनीकरण
●मिहान, कार्गो हब, एसईझेड तसेच नवीन विमानतळ प्रकल्पांची तातडीने पूर्णता
● मॉल्स व शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये मोफत पार्किंग सुविधा
● स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नलिंग व हायटेक स्ट्रिट लाईटस्
● 151 नवीन भाजीपाला व मांसाहारी बाजारपेठा
● सक्रिय नागरिकांच्या सहभागातून 151 प्रभाग समित्यांची स्थापना
● नाग, पिली, पोरा नद्या तसेच शहरातील सर्व तलावांचे सौंदर्याकरण (म्युझिकल फाऊंटेन व फूड झोनसह)
● नियमित झालेल्या सर्व ले-आऊट्सचे ओपन स्पेसेस व पीयू जमिनींसह नागपूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण
◆ सर्व धार्मिक स्थळांचा - मंदिरे, दीक्षाभूमी, छोटा ताजबाग आणि बडा ताजबाग- विस्तार, पुनर्विकास आणि सौंदर्यीकरण
● आवश्यक आहे तिथे रेल्वे ओव्हरब्रिज, रेल्वे अंडरब्रिज, नाल्यांवर पूल, उड्डाणपूल तसेच सुरक्षित पादचारी पुलाची उभारणी