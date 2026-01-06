English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahapalika Elecion 2026: येत्या महापालिका निवडणूकांसाठी पक्षांना जाहीरनामे प्रसिद्द करण्यास सुरूवात केली आहे. दरम्यान नागरपुरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यांचा 20 सूत्रे असणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. 

Updated: Jan 6, 2026, 03:46 PM IST
Congress Manifesto Nagpur: काँग्रेसचा 20 सूत्रांचा जाहीरनामा; वाचा जसाच्या तसा...

Maharashtra Municipal Election 2026 Congress Menifesto: मुंबई महापालिका निवडणुकांना आता काहीच दिवस बाकी आहेत. दरम्यान पक्षांनी जाहीरनामे जाहीर करण्यास सुरूवात केली आहे. दरम्यान आज (6 जानेवारी 2026 मंगळवारी ) नागपूरात काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या 20 सूत्रीय जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे नमुद केले गेले आहेत याबद्दल जाणून घेऊया. 

काँग्रेसचा जाहीरनामा:भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे 20 सूत्र

  मालमत्ता कर माफ:- 500 चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता कर पूर्णतः माफ

● मोफत पाणीपुरवठा:- 24x7 अखंड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा - आणि महिन्याला 30,000 लिटरपर्यंत पाण्यावर एकही रुपयाचे पाणीबिल नाही.

● मोफत शहर बस प्रवास:- आपली बस'मध्ये जेष्ट नागरिक, विद्यार्थी,माजी सैनिक,स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आणि महिलांसाठी मोफर प्रवास

● बीपीएल धारकांसाठी मोफत आरोग्यसेवा:- बीपीएल कुटुंबासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत ओपिडी व सर्व आवश्यक तपासणी सुविधा

● मोफत फ्रीहोल्ड:- NMC NIT मध्ये युवकांसाठी तात्पुरत्या रोजगारमा संधी

● स्वच्छ नागपूर:-प्रत्येक घरातून दिवसातून दोन वेळा कचरा संकलन

● मोफत मालकी हक्क पट्टे:- सर्व झोपडपट्टीधारकांना मोफत मालकी हक्काचे पट्टे

● दिव्यांगांसाठी मोफत साहित्य:- दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक साधने, यंत्रसामग्री व साहित्य मोफत

● मोफत दुकाने:-BPL कुटुंबांसाठी बाजारपेठांमध्ये मोफत दुकाने व ओट्टे

● युवकांना स्वयंरोजगार मोफत योजना:- पदवीधर युवकांसाठी स्वयंरोजगार विशेष मोफत योजना

● युवकांना रोजगार:- पदवीधर युवकांसाठी स्वयंरोजगार विशेष मोफत योजना

● खड्डे मुक्त रस्ते:- शहरातील सर्व रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त करणे

● मोफत शिक्षण:- मोफत शिक्षणासह 151 इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची स्थापना

● आर.एल. मंजुरी:- आरक्षण जमिनीवरील सर्व अनधिकृत प्लॉट्सना आर.एल. मंजुरी

● वाहतूक कोंडीतून शहर पुर्णत: मुक्त:- Intelligent & Integrated Traffic Management System & Comprehensive Mobility Plan यांच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीमुक्त शहर

● पुर मुक्त शहर:- पूर व पाणी साचण्याच्या समस्येला कायमचा आळा

● डम्पिंग याई स्थलांतर:- शहरातून भांडेवाडी डम्पिंग यार्डचे कायमस्वरूपी स्थलांतर

● डासमुक्त शहर:- डासमुक्तआरोग्यदायी शहराची उभारणी

● सांडपाणी निराकरण:- सांडपाणी समस्येचे संपूर्ण व कायमस्वरूपी निराकरण

● खाऊ गल्ल्या:- 151 फेरीवाला व खाऊ गल्ल्यांची निर्मिती

 

काँग्रेसचे अधिक व्यापक व जनहितकारी संकल्प

5 नवीन झोनची निर्मिती

नवीन वॉकर स्ट्रिटस्चा विकास

151 नवीन क्रीडांगणांची निर्मिती

शहरासाठी नवीन विकास आराखडा

15 नवीन मॉल्सचा विकास

मुबलक वृक्षारोपण व वारसा वृक्षांचे संवर्धन

151 नव्या उद्यानांचा विकास

151 नवीन ई-लायब्ररी, स्पर्धा परीक्षांसाठी समुपदेशन व प्रशिक्षण केंद्रे

नवीन सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी

नवीन घाट, ख्रिश्चन समाजाच्या दफनभूमीकबरस्तानांचा विकास तसेच विद्यमान सुविधांचा विस्तार व सौंदर्याकरण

प्रमुख चौक व बाजारपेठांमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा

151 नवीन समाजभवन, जिम, योगा शेड्स व ग्रीन जिम्स उभारणीसह विद्यमान समाजभवन व सुविधांचे सर्वांगीण नूतनीकरण

मिहान, कार्गो हब, एसईझेड तसेच नवीन विमानतळ प्रकल्पांची तातडीने पूर्णता

मॉल्सशॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये मोफत पार्किंग सुविधा

स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नलिंगहायटेक स्ट्रिट लाईटस्

151 नवीन भाजीपाला व मांसाहारी बाजारपेठा

सक्रिय नागरिकांच्या सहभागातून 151 प्रभाग समित्यांची स्थापना

नाग, पिली, पोरा नद्या तसेच शहरातील सर्व तलावांचे सौंदर्याकरण (म्युझिकल फाऊंटेन व फूड झोनसह)

नियमित झालेल्या सर्व ले-आऊट्सचे ओपन स्पेसेसपीयू जमिनींसह नागपूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण

सर्व धार्मिक स्थळांचा - मंदिरे, दीक्षाभूमी, छोटा ताजबाग आणि बडा ताजबाग- विस्तार, पुनर्विकास आणि सौंदर्यीकरण

आवश्यक आहे तिथे रेल्वे ओव्हरब्रिज, रेल्वे अंडरब्रिज, नाल्यांवर पूल, उड्डाणपूल तसेच सुरक्षित पादचारी पुलाची उभारणी

