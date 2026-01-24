नालासोपाऱ्यात अवैध गर्भपात रॅकेट, तीन डॉक्टर अटकेत

नालासोपारा पूर्वेच्या आचोळे येथे केअर अँड क्युअर मल्टीस्पेशालिटी नावाचे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात कोणतीही वैध परवानगी नसताना बेकायदेशीररित्या गर्भपात केला जात असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मिळाली होती.
आचोळे परिसरातील 'केअर अँड क्युअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल'मध्ये बेकायदेशीरपणे गर्भपात केला जात असल्याची माहिती वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाला मिळाली होती. या माहितीची शहानिशा करण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक डमी ग्राहक पाठवून स्टिंग ऑपरेशन केले आणि हा सर्व गैरप्रकार पुराव्यासह पकडला.
त्यानुसार पालिकेचे डॉ. सुधीर पांढरे आणि डॉ. कृष्णा गोसावी यांनी रुग्णालयात स्टींग ऑपरेशन केले. या प्रकरणी रुग्णालयाचा संचालक डॉ. चंद्रकांत शंभुनाथ मिश्रा, अरुण शुक्ला, तसेच कुशल क्लिनिकचा डॉ. संजीव सिंग याच्यांविरोधात आचोळे पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. ही कारवाई १९९४ च्या प्री-कन्सेप्शन अँड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) कायदा (सुधारित २००३) आणि १९७१ च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट अंतर्गत करण्यात आली.
महानगरपालिका आयुक्त मनोज सूर्यवंशी यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे, हे रुग्णालय वैध परवानगी आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेशिवाय बेकायदेशीर गर्भपात करत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर, २२ जानेवारी २०२६ रोजी आयुक्त श्री. मनोजकुमार सूर्यवंशी (आयएएस), अतिरिक्त आयुक्त (वैद्यकीय आरोग्य) श्री. दीपक सावंत आणि उपायुक्त (वैद्यकीय आरोग्य) श्रीमती स्वाती देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुधीर पांढरे आणि डॉ. कृष्णा गोसावी यांनी स्टिंग ऑपरेशन केले. तपासणीत असे आढळून आले की रुग्णालयाला परवाना नसतानाही गर्भपाताची औषधे दिली जात होती.
तपासादरम्यान, रुग्णालयाचे संचालक डॉ. चंद्रकांत शंभूनाथ मिश्रा, अरुण शुक्ला आणि वलैपाडा येथील कुशल क्लिनिकचे डॉ. संजीव सिंह दोषी आढळले. त्यानंतर, वसई-विरार महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अचोल पोलिस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला.
महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की शहर परिसरातील बेकायदेशीर पीसीपीएनडीटी केंद्रे, लिंग निर्धारण चाचण्या आणि बेकायदेशीर एमटीपी केंद्रांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील. नागरिकांना वसई-विरार महानगरपालिका मुख्यालय, वैद्यकीय आरोग्य विभाग, सातवा मजला, म्हाडा कॉलनी, विरार (पश्चिम) येथे कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याची माहिती मिळाल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.