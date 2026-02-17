मंत्रालय लाचखोर प्रकरणानंतर नॉट रिचेबल झालेल्या नरहरी झिरवळांची पहिली प्रतिक्रिया; 'मंत्रिपद पाहिजे म्हणून बदनामी...'

Narahari Zirwal: मुंबईत मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कारकून राजेंद्र ढेरंगेला 35 हजारांची लाच घेताना एसीबीने रंगेहाथ पकडण्यात आलं होतं. या प्रकरणानंतर या खात्याचे मंत्री असलेले नरहरी झिरवळ नॉट रिचेबल होते. त्यामुळे यांच्याकडे बोट दाखवण्यात आले होते. मंत्रालय लाचखोर प्रकरणानंतर नॉट रिचेबल झालेल्या नरहरी झिरवळ माध्यमांच्या समोर आले आहेत. यानंतर त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिलीय. काय म्हणाले झिरवळ? सविस्तर जाणून घेऊया.
लातूरमधील एका औषध दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. रद्द परवाना नूतनीकरण करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना असतात. त्यासंदर्भात सुनावणी घेऊन निर्णय घेतले जातात. मेडिकल परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक आलोसो राजेंद्र ढेरंग याने एका नागरिकाकडे लाच मागितली होती. त्याने 50 हजारांची मागणी केली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेतली. पडताळणीत ढेरंगेने लाच मागितल्याचं स्पष्ट झालं. यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. मंगळवारी सायंकाळी 6 वाजता तडजोडीअंती ढेरंगे तक्रारदाराकडून 35 हजार रुपये घेण्यास तयार झाला. अखेर, 35 हजाराची लाच घेताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ढेरंगे याच्यासह कार्यालयातील आणखी एकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आपण झिरवाळ यांचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यानुसार घेतली असा दावा त्याने केला आहे. खासगी सचिव हे मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे नरहरी झिरवाळ यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. यावर झिरवळांनी स्पष्टीकरण दिलंय.
जे झाले ते अतिशय कलंक लावणारा प्रकार आहे. राजेंद्र ढेंगरे यांनी देखील सांगितल आहे की यात माझी कोणत्याही प्रकारची भूमिका नाही, असे नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्ट केले. न खपून घेण्यासारखा हा प्रकार आहे. पक्षाच्या प्रमुखांनी मला सूचना केल्या. त्याला काय नाराजी म्हणता येणार नाही. कोणी मला अडकवण्याचा प्रयत्न करत असतील असे मला काही वाटत नाही. कोणावरही माझी काय वैयक्तिक दुश्मनी नाही, असे झिरवळ म्हणाले.
कोणाला तरी मंत्रिपद पाहिजे म्हणून माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न होतोय असं काही मला वाटतं नाही. मी काही चुकीचे करणार नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे.मुख्यमंत्र्यांशी मी याबाबत चर्चा करणार असून मला कोणावरही शंका नसल्याचे झिरवळ म्हणाले. लाचखोरीचे कृत्य क्लर्कने केले मात्र माझ्यापर्यंत लिंक लागण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कलंक लागलाय, असे झिरवळ म्हणाले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनकरणाऱ्याच्या चर्चांवरही भाष्य केले. विलीनीकरणाच्या चर्चाला सध्या तरी पूर्ण विराम असल्याचे नरहरी झिरवळ म्हणाले.