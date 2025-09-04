Narayan Rane in Hospital: नारायण राणे तातडीने रुग्णालयात दाखल, शस्त्रक्रिया होणार

Narayan Rane Admitted in Hospital: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मंगळवारी रात्री त्यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच नारायण राणे शस्त्रक्रियेसाठी जसलोक रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. आज म्हणजे बुधवारी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया होणार आहे. दरम्यान त्यांच्यावर नेमकी कोणती शस्त्रक्रिया होणार आहे याबाबत अधिक खुलासा करण्यात आलेला नाही.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत राणे साहेब तब्येतीची काळजी घ्या असं म्हटलं आहे. "ज्येष्ठ नेते नारायण राणे साहेब यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल केल्याची बातमी समजली. राणे साहेब तब्येतीची काळजी घ्या आणि लवकर बरे व्हा, माझ्या सदिच्छा आपल्यासोबत आहेत".
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 3, 2025
FAQ
1) नारायण राणे कोण आहेत?
उत्तर: नारायण तातू राणे हे भारतीय राजकारणी, खासदार आणि भारताचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री आहेत. ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री (१९९९) असून, शिवसेना, काँग्रेस आणि आता भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्याशी संलग्न आहेत. त्यांचा जन्म १० एप्रिल १९५२ रोजी मुंबईतील चेंबूर येथे झाला.
2) नारायण राणे यांचे राजकीय कारकीर्द कशी आहे?
उत्तर: शिवसेना (१९७०-२००५): राणे यांनी वयाच्या २०व्या वर्षी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि मुंबईतील चेंबूर येथे शाखा प्रमुख म्हणून सुरुवात केली. १९९९ मध्ये ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
काँग्रेस (२००५-२०१७): शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि महसूल व उद्योगमंत्री म्हणून काम केले.
महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष (२०१७-२०१९): काँग्रेस सोडल्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला.
भाजप (२०१९-पासून): २०१९ मध्ये त्यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला आणि सध्या ते रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून खासदार आहेत.
3) नारायण राणे यांच्याबाबत कोणते वाद झाले आहेत?
उत्तर: उद्धव ठाकरे यांच्यावरील वक्तव्य (२०२१): राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने त्यांना अटक झाली होती, परंतु नंतर जामिनावर सुटका झाली.
जुहू बंगला प्रकरण (२०२२): त्यांच्या जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामामुळे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.
दिशा सालियन प्रकरण: राणे आणि त्यांचा मुलगा नितेश यांनी दिशा सालियन यांच्या मृत्यूबाबत वादग्रस्त दावे केले, ज्यामुळे त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल झाला.