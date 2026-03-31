Narhari Zirwal:  मुंबईतील कफ परेड पोलीस याप्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 31, 2026, 03:45 PM IST
नरहरी झिरवाळ यांच्या व्हिडिओ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, तृतीयपंथीकडून गंभीर आरोप अन् पोलिसात तक्रार!
नरहरी झिरवळ

Narhari Zirwal: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवणाऱ्या नरहरी झिरवाळ यांच्या कथित व्हिडिओ प्रकरणात आता मोठा ट्विस्ट आलाय काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या कथित व्हिडिओमध्ये मंत्री आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष असलेले नरहरी झिरवाळ यांचा समावेश असल्याचे आरोप करण्यात आला. आता या प्रकरणात तृतीयपंथी व्यक्तीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.  मुंबईतील कफ परेड पोलीस याप्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

व्हिडिओमध्ये काय?

सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या कथित व्हिडिओत नरहरी झिरवाळ मांसाहार करताना आणि दारू पिताना दिसत आहेत. त्यांच्या शेजारी एक तृतीयपंथी व्यक्ती बिछान्यावर बसलेली दिसते. हा सगळा प्रकार शासकीय निवासस्थानी घडल्याचे सांगितले जाते. हा व्हिडिओ सुमारे सात महिने जुना असल्याचे बोलले जात आहे. या व्हिडिओमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आणि टीका झाली होती. लोकप्रतिनिधीच्या घरात अशी घटना घडल्याने नैतिकतेचा मुद्दा समोर आला होता. 

तृतीयपंथी व्यक्ती कोण?

या व्हिडिओत दिसणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तीचे नाव पवन यादव असे आहे. आता या व्यक्तीने स्वतःच पुढे येऊन आपल्या भावावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, भावाने हा व्हिडिओ जाणीवपूर्वक बदलून (एडिट करून) सोशल मीडियावर पसरवला. यामागे ब्लॅकमेल करण्याचा उद्देश होता. पवन यादव यांनी स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ही माहिती दिली आहे. 

तृतीयपंथी व्यक्तीने दाखल केली तक्रार

पवन यादव यांनी मुंबईच्या कफ परेड पोलीस ठाण्यात थेट धाव घेऊन आपल्या भावाविरुद्ध तक्रार नोंदवली. भावाने गोपनीयता भंग करून आणि बदनामी करून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला. मूळ व्हिडिओ एडिट करून त्याला वेगळा अर्थ देण्याचा प्रयत्न झाला. या तक्रारीमुळे प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. पोलिसांनी तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

ब्लॅकमेलिंगचे आरोप

भावाने पैशासाठी किंवा इतर कारणासाठी हा व्हिडिओ वापरला, असा दावा तृतीयपंथी व्यक्तीने केलाय. नरहरी झिरवाळ यांनी यापूर्वीच हा व्हिडिओ बनावट असल्याचे आणि अनेक क्लिप्स जोडून तयार केल्याचे सांगितले होते. आता या तक्रारीमुळे त्यांचा दावा बळकट होत आहे. यामुळे झिरवाळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्ल्यानुसार कायदेशीर पावले उचलली होती. 

पोलीस कारवाई 

पोलिसांनी या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या तांत्रिक तपास सुरू आहे. व्हायरल व्हिडिओचा मूळ स्रोत शोधण्याचे काम चालू आहे. या नव्या घडामोडीमुळे संपूर्ण प्रकरणाची दिशा बदलली असून, राजकीय नेत्यांसाठीही हे महत्त्वाचे ठरू शकते. तृतीयपंथी व्यक्तीच्या या पावलामुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

