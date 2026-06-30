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बदलापूर ते नसरापूर, फाशी झाली; पुढे काय? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल! फडणवीसांना म्हणाले, 'गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी...'

'काही वर्षांत लहान मुलामुलींवरील अत्याचार आणि हत्यांच्या 23 हजारांपेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली. हा आकडा नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचा आहे. नोंद न झालेल्या घटनांचा विचार केला तर...'

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 30, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:34 AM IST
बदलापूर ते नसरापूर, फाशी झाली; पुढे काय? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल! फडणवीसांना म्हणाले, 'गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी...'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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बदलापूर ते नसरापूर, फाशी झाली; पुढे काय? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल! फडणवीसांना म्हणाले, 'गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी...'
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