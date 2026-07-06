मुसळधार पाऊस तरीही भाज्यांचे दर कमी होईनात; निम्म्या भाज्यांचे दर 100 ते 120 रुपयांवर

संपूर्ण राज्यात मुसळधार पाऊस बरसतोय. अनेक ठिकाणी दरड कोसळून रस्ते बंद झाले आहेत. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळित झालं आहे. तर पावसामुळं भाज्यांचे भावही गडगडले आहेत. सुरुवातीला जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळं भाज्यांचे भाव कडाडले होते. तर, नाशिकमध्ये आलेल्या पावसाच्या आगमनानंतरदेखील भाज्यांचे भाव कडाडले आहेत. निम्म्या भाज्यांचे भाव प्रति किलो 100 ते 120 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.
नाशिक मध्ये आलेल्या पावसाच्या आगमनानंतर देखील भाज्यांचे भाव कडाडलेलेच असून निम्म्या भाज्या किलोला शंभर किंवा 120 रुपयांपर्यंत आहेत. पावसाळ्यात खास चहामध्ये टाकण्यासाठी वापरात येणारे आले तब्बल 140 रुपयांनी महागले असून रविवारी आल्याने 300 रुपयांपर्यंत मजल गाठली, तर कोथिंबिर देखील 100 रुपये जुडी होती.
या दोन्हीही भाज्यांची आवक बाजार समितीत थेट 40 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याशिवाय इतर पालेभाज्या अद्यापही आवाक्यात नाहीत. मेथी 60, पालक 30, कांदा पात 50 रुपये जुडी आहे. शेवगा तब्बल 120, गवार 200, टोमॅटो 60, शेवगा 120, ढोबळा मिरची 100 असे भाव कडाडले आहेत. दोडकाही 100 रुपये किलो आहे. 80 रुपयांच्या आत फक्त कारले असून भेंडीनेही पुन्हा एकदा शंभरी गाठली आहे. तसंच, अजून तीन ते चार वेळा दमदार पाऊस पडल्याशिवाय भाज्यांचे भाव कमी होणार नाहीत, असे भाजी विक्रेत्यांनी सांगितले.
नाशिकमध्येही आज हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. रविवारी रात्रीपासून पावसाने हजेरी लावली आहे. तसंच, घाट माथा परिसरातही हवामान विभागकडून रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, पेठ, हरसूल, कळवण या भागांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून गरज असल्यास घराबाहेर पडा, असं अवाहन करण्यात आले आहे.
संततधार पावसाचा धरणसाठ्यावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठ्यात सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण पाणीसाठा 21.98 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर, नाशिक शहरासह धरण क्षेत्रातही गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पाऊस सुरू आहे. विविध धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढू लागली आहे. मात्र, समाधानकारक जलसाठ्यासाठी मुसळधार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.