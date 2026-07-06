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मुसळधार पाऊस तरीही भाज्यांचे दर कमी होईनात; निम्म्या भाज्यांचे दर 100 ते 120 रुपयांवर

 मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटनादेखील घडल्या आहेत. आजही पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:53 AM IST
मुसळधार पाऊस तरीही भाज्यांचे दर कमी होईनात; निम्म्या भाज्यांचे दर 100 ते 120 रुपयांवर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुसळधार पाऊस तरीही भाज्यांचे दर कमी होईनात; निम्म्या भाज्यांचे दर 100 ते 120 रुपयांवर
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