अंबानींच्या घरच्या महिला 6600000000 संपत्तीच्या मालकिनीसमोर फेल, अतरंगी ड्रेस व्हायरल, टोपी अन् अंगठीवर खिळल्या नजरा

नताशा पूनावाला ही फॅशनिस्टापेक्षा कमी नाही. या सुंदरीचा ड्रेसिंग सेन्स खूपच वेगळा आहे आणि म्हणूनच ती प्रयोग करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. म्हणूनच ती जिथे जाते तिथे तिच्या स्टाईलने ती प्रसिद्धी मिळवते. वृत्तानुसार, ६६० कोटींच्या मालकीचा हा नवा लूक आता चर्चेत आहे.
याशिवाय, तिच्या ड्रेसच्या कलात्मक डिझाइनचे कौतुक करणाऱ्यांचीही कमतरता नाही. पण, काहीही असो, या सुंदरीने तिचा लूक इतक्या सुंदरतेने मांडला आहे की ४३ व्या वर्षीही प्रत्येकजण तिच्या स्टाईलने थक्क झाला. तिची स्टाईल नेहमीच अशी असते की लक्झरी फॅशनसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अंबानी महिला क्वचितच त्याचे अनुसरण करतात. म्हणूनच नताशा या आघाडीवर सर्वांपेक्षा पुढे आहे.
तिच्या अनोख्या लूकने नेहमीच फॅशन प्रेमींची मने जिंकणारी नताशा इटलीतील amfAR व्हेनेझिया 2025 मध्ये पियरे कार्डिनने बनवलेल्या कस्टम पॅराबोलिक गाऊनमध्ये दिसली. जे फॅशन हाऊसच्या स्प्रिंग २०२३ कलेक्शनमधून घेतले आहे. जिथे ड्रेससोबत डोक्यावर मोठी टोपी घालण्याची स्टाइल खूप छान दिसत होती. सौंदर्यवतीची स्टाईल करण्याची पद्धतही अप्रतिम आहे.
नताशाच्या पांढऱ्या ड्रेसला उंच नेकलाइनसह फुल स्लीव्हज देण्यात आले आहेत. ज्याचे बॉडी हगिंग फिटिंग तिच्या कर्व्हजला उत्तम प्रकारे फ्लॉन्ट करत आहे. वरचा भाग पूर्णपणे साधा असताना, स्कर्टला दिलेल्या डिस्कसारख्या डिझाइनने त्यात नाट्य आणण्याचे काम दिले. ज्यामुळे तिच्या लूकमध्ये एक वेगळाच धबधब्याचा लूक तयार झाला. तसे, एका दृष्टीक्षेपात, या डिस्क ड्रेसला जोडलेल्या प्लेट्ससारख्या दिसतात, ज्या चालताना एकमेकांना स्पर्श करत आहेत. ज्या घालून, नताशाचा लूक पाहण्यासारखा होता. आता वरचा भाग स्पष्टपणे दिसत आहे, म्हणून स्कर्टमध्ये पाच डिस्क टाकल्याने त्याला नाट्यमय स्पर्श देण्यात आला. या डिस्क एकमेकांच्या कोनात लावल्या गेल्या. यामुळे एक उत्तम पॅटर्न तयार झाला, जो खूप आकर्षक दिसतो. ज्यावर डोळे थांबतात. विशेषतः जेव्हा सुंदरी चालते.
नताशाचा ड्रेस खूपच अद्भुत आहे, परंतु त्याच्यासोबत जोडलेल्या हिऱ्याच्या दागिन्यांनी त्यात अधिक चमक आणली आहे. तिचे स्टड इअररिंग असो किंवा तिच्या हातात घातलेली मोठी अंगठी असो, त्यांची साधी पण क्लासी डिझाइन पाहण्यासारखी आहे. त्याच वेळी, सुंदरीच्या टाचा देखील खूप अनोखी आहेत, जी सामान्य मुलगी घालू शकणार नाही. पांढऱ्या रंगाच्या इतक्या उंच टाचांवर घालणे देखील सोपे नाही. पण, नताशाची स्टाईल येथे अद्भुत दिसत होती.