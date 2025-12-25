हायवेवर भीषण अपघात! ट्रकने दिलेल्या धडकेनंतर स्लीपर बसमधील 17 जण जिवंत होरपळून ठार, 21 जण जखमी

Karnataka Accident: कर्नाटकातील चित्रदुर्ग जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला आहे. ट्रकने धडक दिल्यानंतर खासगी स्लीपर बसला आग लागून किमान 17 जणांचा जिवंत जळून मृत्यू झाला आहे. ही बस बंगळूरुहून शिवमोग्गाकडे निघाली होती. गुरुवारी पहाटे सुमारे 2.30 वाजता राष्ट्रीय महामार्ग-48 (NH-48) वर हा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, समोरून येणाऱ्या एका ट्रकने दुभाजक ओलांडून बसला धडक दिली.
"गुरुवारी पहाटे एक लॉरी दुभाजकावरून उलटून बसला धडकली. प्राथमिक माहितीनुसार, लॉरीने बसच्या इंधन टाकीला धडक दिल्याने इंधन बाहेर आलं असावे. काही प्रवाशांनी आगीतून स्वतःचा जीव वाचवला. प्रवासी आणि ट्रक चालकाचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे," असं एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. सीबर्ड कोच कंपनीच्या त्या बसमध्ये चालक आणि वाहकासह 32 लोक होते. बस आगीत जळून खाक झाली आहे.
बस आणि ट्रकची धडक झाली तेव्हा सचिन नावाच्या व्यक्तीने तो पाहिला. त्याने सांगितलं की, "सीबर्ड बसने आम्हाला ओव्हरटेक केले, आणि त्यानंतर समोरून येणारा एक कंटेनर ट्रक दुभाजकावरून उलटून बसला धडकला. ट्रकची धडक डिझेल टाकी असलेल्या भागाजवळ झाली".
"अपघातानंतर लोक किंचाळत होते," असं त्या भीषण अपघाताची आठवण करून देताना प्रवाशांपैकी एक असलेल्या आदित्यने सांगितले. जळत्या बसमधून आपण कसे बचावलो हे सांगताना आदित्य म्हणाला, "अपघात झाला आणि मी खाली पडलो. माझ्या आजूबाजूला सगळीकडे आग लागलेली दिसली. दरवाजा उघडत नव्हता. आम्ही काच फोडून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. लोकांनी इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण आग वेगाने पसरत होती, त्यामुळे ते कठीण झाले."
गोकर्णाला प्रवास करणारी एक महिला बस अपघातामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीत अडकली होती. "आम्ही तुमकूर रस्त्यावर आहोत आणि दुर्दैवाने, एका बसला आग लागली आहे. ती बस आमच्यापासून 8 किलोमीटर पुढे आहे आणि आम्ही या मोठ्या वाहतूक कोंडीत अडकलो आहोत. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन तास लागतील," असं ती महिला म्हणाली.
नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला तेलंगणामध्ये अशीच एक दुर्घटना घडली होती, ज्यात हैदराबाद-विजापूर महामार्गावर एका प्रवासी बसला वाळूने भरलेल्या ट्रकला धडक बसल्याने 20 लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही दुर्घटना तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात, हैदराबादपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर घडली होती.
तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या त्या बसमध्ये 70 प्रवासी होते, असे सांगण्यात येत आहे. ती बस विकाराबाद जिल्ह्यातील तांदूर येथून हैदराबादकडे जात असताना बांधकाम साहित्याने भरलेल्या ट्रकला धडकली. ट्रकवरील वाळू बसमध्ये पडली, ज्यामुळे अनेक प्रवासी त्याखाली दबले गेले.