English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • हायवेवर भीषण अपघात! ट्रकने दिलेल्या धडकेनंतर स्लीपर बसमधील 17 जण जिवंत होरपळून ठार, 21 जण जखमी

हायवेवर भीषण अपघात! ट्रकने दिलेल्या धडकेनंतर स्लीपर बसमधील 17 जण जिवंत होरपळून ठार, 21 जण जखमी

Karnataka Accident: . ट्रकने धडक दिल्यानंतर खासगी स्लीपर बसला आग लागून किमान 17 जणांचा जिवंत जळून मृत्यू झाला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 25, 2025, 09:09 AM IST
हायवेवर भीषण अपघात! ट्रकने दिलेल्या धडकेनंतर स्लीपर बसमधील 17 जण जिवंत होरपळून ठार, 21 जण जखमी

Karnataka Accident: कर्नाटकातील चित्रदुर्ग जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला आहे. ट्रकने धडक दिल्यानंतर खासगी स्लीपर बसला आग लागून किमान 17 जणांचा जिवंत जळून मृत्यू झाला आहे. ही बस बंगळूरुहून शिवमोग्गाकडे निघाली होती. गुरुवारी पहाटे सुमारे 2.30 वाजता राष्ट्रीय महामार्ग-48 (NH-48) वर हा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, समोरून येणाऱ्या एका ट्रकने दुभाजक ओलांडून बसला धडक दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

"गुरुवारी पहाटे एक लॉरी दुभाजकावरून उलटून बसला धडकली. प्राथमिक माहितीनुसार, लॉरीने बसच्या इंधन टाकीला धडक दिल्याने इंधन बाहेर आलं असावे. काही प्रवाशांनी आगीतून स्वतःचा जीव वाचवला. प्रवासी आणि ट्रक चालकाचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे," असं एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. सीबर्ड कोच कंपनीच्या त्या बसमध्ये चालक आणि वाहकासह 32 लोक होते. बस आगीत जळून खाक झाली आहे. 

बस आणि ट्रकची धडक झाली तेव्हा सचिन नावाच्या व्यक्तीने तो पाहिला. त्याने सांगितलं की, "सीबर्ड बसने आम्हाला ओव्हरटेक केले, आणि त्यानंतर समोरून येणारा एक कंटेनर ट्रक दुभाजकावरून उलटून बसला धडकला. ट्रकची धडक डिझेल टाकी असलेल्या भागाजवळ झाली".

"अपघातानंतर लोक किंचाळत होते," असं त्या भीषण अपघाताची आठवण करून देताना प्रवाशांपैकी एक असलेल्या आदित्यने सांगितले. जळत्या बसमधून आपण कसे बचावलो हे सांगताना आदित्य म्हणाला, "अपघात झाला आणि मी खाली पडलो. माझ्या आजूबाजूला सगळीकडे आग लागलेली दिसली. दरवाजा उघडत नव्हता. आम्ही काच फोडून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. लोकांनी इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण आग वेगाने पसरत होती, त्यामुळे ते कठीण झाले."

गोकर्णाला प्रवास करणारी एक महिला बस अपघातामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीत अडकली होती. "आम्ही तुमकूर रस्त्यावर आहोत आणि दुर्दैवाने, एका बसला आग लागली आहे. ती बस आमच्यापासून 8 किलोमीटर पुढे आहे आणि आम्ही या मोठ्या वाहतूक कोंडीत अडकलो आहोत. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन तास लागतील," असं ती महिला म्हणाली. 

नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला तेलंगणामध्ये अशीच एक दुर्घटना घडली होती, ज्यात हैदराबाद-विजापूर महामार्गावर एका प्रवासी बसला वाळूने भरलेल्या ट्रकला धडक बसल्याने 20 लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही दुर्घटना तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात, हैदराबादपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर घडली होती.

तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या त्या बसमध्ये 70 प्रवासी होते, असे सांगण्यात येत आहे. ती बस विकाराबाद जिल्ह्यातील तांदूर येथून हैदराबादकडे जात असताना बांधकाम साहित्याने भरलेल्या ट्रकला धडकली. ट्रकवरील वाळू बसमध्ये पडली, ज्यामुळे अनेक प्रवासी त्याखाली दबले गेले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
accidentNational Highwaykarnatakaकर्नाटक

इतर बातम्या

ठाकरेंचे फोटो शाल टाकून झाकले; युतीच्या घोषणेनंतर 'एका...

महाराष्ट्र बातम्या