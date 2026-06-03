Navi Mumbai Airport : सरकारचा मास्टरप्लान! मुंबई ते नवी मुंबईचा प्रवास फक्त 5 मिनिटांत, कसा होणार प्रवास सुस्साट?

Navi Mumbai Airport : मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास हा अतिशय वेळखाऊ आणि महाग झाला आहे. या प्रवासासाठी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे हा प्रवास कमीत कमी वेळेत पूर्ण आणि सोपा करण्यासाठी सरकारने मास्टरप्लान हाती घेतला आहे. त्यांच्या या मास्टरप्लानमुळे मुंबई ते नवी मुंबईचा प्रवास फक्त 5 मिनिटांवर येणार असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
नवी मुंबई विमानतळ ते मुंबई जोडण्यासाठी मेट्रो मार्गिका प्रकल्प, ठाण्यापासून उन्नत मार्ग आणि उल्वे कोस्टल रोड अशा अनेक कनेक्टिव्हिटीमधून हा प्रवास सोपा आणि जलद करण्यात येणार आहे. सिडकोचे उपाध्यक्ष विजय सिंघल यांच्याशी बातचीत केल्यावर त्यांनी सांगितलं की, दक्षिण मुंबईहून नवी मुंबई विमानतळापर्यंतची जोडणी अधिक सुखकर करण्यासाठी उल्वे सागरी किनारा मार्गाचे काम हाती घेण्यात आलंय. उल्वे सागरी किनारा मार्ग अटल सेतूला जोडला जाणार आहे. नवी मुंबई विमानतळावर पोहोचण्यासाठी दक्षिण मुंबईतील लोक चिर्ले जंक्शन आणि अमरा मार्गाचा वापर करतात. पण भविष्यात उल्वे सागरी किनारा मार्ग जो अटल सेतूला जोडला जाणार आहे, त्यामुळे हा प्रवास सुस्साट होणार आहे. विजय सिंघल यांनी सांगितलं की, या प्रकल्पाचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यांनी सांगितलं हा प्रकल्प ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2026 पूर्ण होणार होता. पण इराण - अमेरिका यांच्यामधील संघर्षामुळे या प्रकल्पाला विलंब होतोय. दक्षिण मुंबईतील अटल सेतूपासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंतचा प्रवास अवघ्या पाच मिनिटांत होईल, असा दावा विजय सिंघल यांनी केला आहे.
उल्वे कोस्टल रोड वाया अटल सेतूसोबत नवी मुंबई विमानतळाच्या उत्तरेकडे एक स्वतंत्र जोड मार्गही निर्माण करण्यात येतोय. हा मार्ग कळंबोलीहून थेट नवी मुंबई विमानतळाकडे जाणार आहे. यासोबत पनवेलकडून विमानतळाच्या पूर्व बाजूला एक मार्ग आधीच पूर्ण झाला आहे. तसंच पनवेल द्रुतगती महामार्गाला नवी मुंबई विमानतळाशी जोडण्यासाठी एक मार्गाचे काम सुरु आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या मार्गावर तीन पूल असून त्यापैकी दोन पूल तयार झाले आहेत. तर उर्वरित एक पूल येत्या काही महिन्यांत रेडी होईल, असं सांगण्यात आलंय.
दुसरीकडे रस्ताशिवाय मेट्रो लाइन 8 द्वारे मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ जोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचं कामही प्रगतीपथावर आहे.