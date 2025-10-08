English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महानगरपालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणार, उद्घाटनांच्या माध्यमातून महायुतीचं शक्तीप्रदर्शन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3चं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 8, 2025, 10:33 PM IST
ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईत विकासकामांचं लोकार्पण केलं आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3चं लोकार्पण मोदींकडून करण्यात आलं आहे. विकासकामांच्या लोकापर्णामुळे महायुतीला आगामी निवडणुकीत बळ मिळण्याची शक्यता आहे. या विकासकामांच्या मुद्द्यांवरच महायुती निवडणुकीत मुंबईकरांसमोर जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3चं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. येत्या काही महिन्यात महानगरपालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत करण्यात आलेल्या विकासकमांच्या लोकार्पणाचा महायुतीला फायदा होणार असल्याची चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कामांचा पाढा यावेळी वाचून दाखवला आहे. तसंच नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-3मुळे मुंबईकरांच्या प्रवासाला गती मिळणार असल्याचंही मोदींनी म्हटलं आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने नवी मुंबई विमानतळ देशातील सर्वोत्तम विमानतळ आहे.

असं आहे नवी मुंबई विमानतळ 

1 हजार 160 एकर जागा
जवळपास 19 हजार 650 कोटी खर्च
2 धावपट्ट्या, 4 टर्मिनल
चारही टर्मिनल एकमेकांशी जोडलेले
कुठेही चेकिंग, बोर्डिंग शक्य
ड्रायव्हर नसलेल्या भूमिगत ट्रेनमधून चारही टर्मिनलवर फिरता येणार
कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने देशातील सर्वोत्तम विमानतळ
विमातळावर 5G कनेक्टिव्हिटी आणि डिजी यात्रा सुविधा
टर्मिनल 1मध्ये 22 सेल्फ बॅगेज ड्रॉप युनिट्स, 29 एरोब्रिजेस
प्रवाशांच्या सोयीसाठी 80 खोल्याचे ट्रान्झिट/डे हॉटेल
ग्रीन एअरपोर्ट तत्त्वांवर आधारित संकल्पना
कार्गो टर्मिनल, टी-1 टर्मिनल, दोन टॅक्सी वे
वर्षाला 9 कोटी प्रवाशांच्या प्रवासाची क्षमता
वर्षाला 10 लाख टन कार्गो हवाई वाहतूक क्षमता

आरे ते कफ परेड भुयारी मेट्रो ३ मार्गिकेचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण पार पडलं आहे. गुरुवारपासून ही मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल

मेट्रो-3 (ऍक्वालाईन)ची वैशिष्ट्ये

मुंबईतील पहिली अंडरग्राऊंड मेट्रो
मेट्रो मार्गाची लांबी- 33.5 किमी
कफ परेड ते आरे JVLR दरम्यान 27 स्थानकं
26 स्थानकं भूमिगत
कफ परेड ते आरे अंतर तासाभरात
इतर वाहतूक मार्गांशी थेट कनेक्टिव्हिटी
मरोळ नाका इथे मेट्रो-1 शी कनेक्टिव्हिटी
विमानतळाला थेट कनेक्टिव्हिटी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं लोकार्पणाच्या कार्यक्रमात भरभरून कौतुक केलं आहे. नरेंद्र मोदी जिथे हात लावतात तिथं सोनं होतं. तसंच मोदी है तो मुमकीन है.. असं म्हणत शिंदेंनी मोदींचे गोडवे गायले.. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील मोदींसमोर चौथ्या मुंबईची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईतील महत्वाच्या प्रकल्पांचं उद्धाटन केलं आहे.  पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्राच्या पाठिमागे खंबीरपणे उभे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचा गतीनं विकास होणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. तसंच यावेळी फडणवीस, शिंदे यांनी विरोधकांवर देखील तोंडसुख घेतलं आहे. आज झालेल्या
लोकार्पणाच्या कार्यक्रमातून एकप्रकारे महायुतीनं आगामी पालिका निवडणुकीचं रणशिंगच फुंकलं आहे. 

