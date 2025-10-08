Navi Mumbai Airport च्या उद्घाटनानंतर मुंबईतील सध्याची विमानतळं बंद होणार? जाणून घ्या...

Navi Mumbai Airport : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबईतील बहुप्रतिक्षित अशा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्धाटन करण्यात आलं आणि यासोबतच लंडन, पॅरिस या आणि अशा महत्त्वाच्या, एकाहून अधिक विमानतळं असणाऱ्या शहरांमध्ये मुंबईचाही समावेश झाला. साधारण डिसेंबर 2025 पासून नवी मुंबईच्या या विमानतळावरून नियमित विमान वाहतुकीस सुरुवात होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार नवी मुंबईतील या विमातळावरून एअर इंडिया, इंडिगो आणि अकासा या विमानसेवा सुरू होणार आहेत. सध्याच्या घडीला या विमानतळालरल दोन धावपट्ट्या आणि पहिला टर्मिनल पूर्ण ढाला असून विमानतळ पूर्णत: कार्यान्वित होण्यासाठी 2036 उजाडू शकतं. ज्यामुळं सध्याच्या मुंबई विमानतळावरील अतिरिक्त भार कमी होऊ शकतो.
नवी मुंबईत विमानतळाचं उद्धाटन झालं असतानाच अनेकांना पडणारा प्रश्न म्हणजे मुंबई विमानतळ बंद होणार का? तर तसं नाहीय. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद होणार नाही, मात्र हवाई वाहतुकतीवर मात्र परिणाम होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबई विमानतळ हा सिंगल रनवे एअरपोर्ट आहे. जिथं दोन रनवे असूनही ते एकाच वेळी वापरता येत नाहीत.
मुंबई विमानतळावरून होणाऱ्या वाहतुकीत सातत्यानं वाढ होत असून, मुंबईतील वाहतूक कोंडीप्रमाणंच हवाई वाहतूक मार्गसुद्धा प्रचंड व्यग्र असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र प्रवाशांची मागणी वाढलेली असतानाही विमानतळावरील सेवांमध्ये मात्र वाढ होत नसल्यानं ही हवाई वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठीच नवी मुंबई विमानतळाचा आराखडा आखला गेला.
आगामी दिवसांमध्ये नवी मुंबई विमानतळावरून बऱ्याच कंपन्या वाहतूक करणार असून, कार्गो वाहतुकीसाठीही या विमानतळाचा वापर केला जाऊ शकतो. ज्यामुळं मुंबई विमानतळावरील सुविधांना प्रशांपुरता केंद्रित ठेवता येईल. नवी मुंबई विमानतळाची एकंदर क्षमता पाहता येत्या काळात मुंबई विमानतळाला असणारं महत्त्वं नवी मुंबईच्या दिशेनं वळण्याची शक्यता असून, हा भाग मुख्य विमानतळ परिसर ठरू शकतो. जिथं काळानुरूप चारही टर्मिनल टप्प्याटप्प्यानं सुरू केले जातील. या विमानतळावर 9 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची शक्यता असून, त्यामुळं देशाच्या हवाई प्रवासात एक नवी क्रांतीसुद्धा पाहायला मिळेल.
नवी मुंबईतील विमानतळ पूर्ण क्षमतेनं सुरू केल्यानंतर हळुहळू मुंबईतील टी1 च्या पुनर्बांधणीला सुरुवात केली जाणार असल्याची शक्यता आहे. टी1 अर्थात टर्मिनल 1 म्हणजे उड्डाणापूर्वीच्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची विमानतळावरील जागा. अनेक मोठ्या विमानतळांवर एकाहून अधिक टर्मिनल असता. मुंबईत सध्या विमानतळावर टी1 आणि टी2 अशी दोन टर्मिनल असून त्यात तिसरं टर्मिनल म्हणजे कार्गो.
टी1 ची क्षमता तुलनेनं कमी असल्या कारणानं इथून देशांतर्गत वाहतूक होते. मात्र या टर्मिनलचा काही भाग सध्या कार्यरत नसून, पुढील काही वर्षांमध्ये या टर्मिनलचं काम नव्यानं हाती घेतलं जाऊ शकतं तेव्हा आता मुंबईतील या विमानतळांचा विकास नेमका कोणत्या दिशेनं होतो आणि नागरिकांना यातून कसा फायदा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन कधी आणि कोणी केले?
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) च्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. हा भारतातील पहिला पूर्णपणे डिजिटल विमानतळ असून, त्याची एकूण किंमत 19650 कोटी रुपये आहे.
विमानतळाच्या व्यावसायिक वाहतुकीला सुरुवात कधी होणार?
विमानतळाचे उद्घाटन झाले असले तरी व्यावसायिक वाहतूक डिसेंबर 2025 च्या मध्यात सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात वार्षिक 20 दशलक्ष प्रवाशांची क्षमता असेल, तर पूर्ण क्षमतेनुसार ९ कोटी प्रवासी हाताळता येतील (2036 पर्यंत).
कोणत्या विमान कंपन्या वाहतूक सुरू करणार?
प्रथम टप्प्यात इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि अकासा एअर यांसारख्या कंपन्या वाहतूक सुरू करणार आहेत.