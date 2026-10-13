नवी मुंबईत चक्क वॉर्ड ऑफिसच्या पत्त्यावर 27 मतदार; मनसे नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करून निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नवी मुंबईतील बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात चक्क बेलापूर वॉर्ड ऑफिसच्या पत्त्यावर 27 मतदारांची नावे असल्याचा दावा मनसे नेते गजानन काळे यांनी केला आहे. मतदारांचा घर क्रमांक म्हणून वॉर्ड ऑफिसचा पत्ता नोंदवला असल्याचे सांगत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर टीका केली. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नवी मुंबईतील बेलापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रारूप मतदार यादीतील नोंदींचा मुद्दा उपस्थित करत गजानन काळे यांनी निवडणूक यंत्रणेवर निशाणा साधला. त्यांच्या दाव्यानुसार, बेलापूर वॉर्ड ऑफिसच्या पत्त्यावर तब्बल 27 मतदारांची नावे नोंदवण्यात आली आहेत. मतदारांच्या घराच्या पत्त्याच्या जागी वॉर्ड ऑफिसचा पत्ता कसा नोंदवला गेला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाच्या अचूकतेचा भांडाफोड नवी मुंबईत मतदारांचा पत्ता चक्क वॉर्ड ऑफिस ? "मतदार यादीत अचूकता यावी म्हणून SIR प्रक्रिया" असे फडणवीस म्हणतात.. SIR झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत नवी मुंबई बेलापूर विधानसभेत " बेलापूर वॉर्ड ऑफिस" च्या पत्त्यावर चक्क २७ मतदारांची नावे ... घर क्रमांक : वॉर्ड ऑफिस ?? निवडणूक आयोगाचे अधिकारी झोपेत नाव टाकत होते का ? यांचे पत्ते भेटत नाही आहेत का ?— Gajanan Kale (@MeGajananKale) October 13, 2026
मतदार यादीत अचूकता आणण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदार याद्या अधिक अचूक करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, प्रारूप यादीत वॉर्ड ऑफिसच्या पत्त्यावर २७ मतदारांची नावे असल्याचा दावा समोर आल्यानंतर काळे यांनी या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मतदारांचे पत्ते प्रत्यक्ष तपासले जातात का, नोंदी करताना आवश्यक ती काळजी घेतली जाते का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
गजानन काळे यांनी या प्रकरणाच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. मतदार यादीतील संभाव्य त्रुटी या केवळ तांत्रिक चुका नसून त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी संबंध असल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे. काळे यांनी यापूर्वीही मतदार नोंदींच्या पडताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. एका मनसे उमेदवाराचे नाव गैरहजर असल्याच्या कारणावरून वगळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजे मतदार यादीतील नोंदींची पडताळणी करून पात्र मतदारांची नावे योग्य प्रकारे समाविष्ट करणे आणि मृत, स्थलांतरित, दुबार किंवा अपात्र नोंदींबाबत आवश्यक कार्यवाही करणे. या प्रक्रियेत बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मतदारांच्या तपशीलांची पडताळणी केली जाते. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानेही SIR संदर्भातील सूचना आणि मतदार यादीविषयक माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.
बेलापूर वॉर्ड ऑफिसच्या पत्त्यावर 27 मतदारांची नावे असल्याचा दावा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे. या नोंदी चुकीच्या असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक प्रशासनाने काय पावले उचलली, हे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचबरोबर संबंधित मतदारांची ओळख, प्रत्यक्ष राहण्याचा पत्ता आणि नोंदणी प्रक्रियेची तपासणी पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील चुका दूर करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. मनसेच्या आरोपांवर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि या नोंदींची पडताळणी कशी होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.