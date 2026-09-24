Add Zee Business As A Preferred Source
App

चिमुकल्याने सोडवले आईच्या मृत्यूचे गूढ, चौकशी सुरू असताना एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले अन्...

पुलाखाली राहणाऱ्या महिलेच्या हत्येचा गुन्हा सोडवण्यात पनवेल शहर पोलिसांना यश आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:21 PM IST
चिमुकल्याने सोडवले आईच्या मृत्यूचे गूढ, चौकशी सुरू असताना एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले अन्...
Image Credit: navi mumbai crime husband and women boyfriend killed her over love affair

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फिक्सिंगच्या आरोपानंतर CSK ऍक्शन मोडमध्ये, तयार करणार मोठा प्लॅन
2
3
4
5