चिमुकल्याने सोडवले आईच्या मृत्यूचे गूढ, चौकशी सुरू असताना एका व्यक्तीकडे बोट दाखवले अन्...

16 सप्टेंबर रोजी पनवेल शहर पोलिसांना एका महिलेचा मृतदेह आढळला होता. मृतदेहाची ओळख पटू नये म्हणून त्यावर माती आणि पोतं टाकून ठेवण्यात आली होती. पोलिसांसमोर सुरुवातीपासूनच खूप आव्हानं होती. महिलेची ओळख पटवण्यापासून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. त्यानंतर मृत महिलेच्या बहिणीनेच तिची ओळख पटवली त्यानंतर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. पण मृत महिलेच्या मुलामुळेच आरोपीला पकडण्यात यश आले आहे.
पोलिसांनी गुन्ह्याची चौकशी सुरू केल्यानंतर मृत महिलेच्या मुलाने त्याच्या वडिलांकडे इशारा केला. तेव्हा पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत महिलेच्या पतीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तेव्हा पतीने केलेल्या मारहाणीत तिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. इतकंच नव्हे तर तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तिच्याच प्रियकराने पतीला मदत केल्याचे समोर आले आहे.
पती आणि प्रियकर मृतदेह पुरत असताना तिच्या बहिणीने त्यांना पाहिले. तर महिलेला मारहाण करतानाही मुलाने पाहिले होते. हे दोन पुरावे व महत्त्वाचे धागेदोरे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी लगेचच कारवाई केली. महिलेच्या बहिणीने वाहतूक पोलिसांकडे जाऊन मृतदेहाबाबत माहिती दिली होती. त्यामुळं पोलिसांना कारवाई करण्यासठी महत्त्वाचा धागा मिळाला.
महिलेचे पतीच्या मित्रासोबत प्रेमसंबंध होते. संबंधित महिला व तिचा प्रियकर यापूर्वी तीन वेळा घरातून पळून गेले होते. मात्र नंतर ते परत आले होते. घटनेच्या दिवशी पती, पत्नी आणि तिचा कथित प्रियकर एकत्र असताना पत्नीला मारहाण करण्यात आली. त्यात तिचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. यात पत्नीच्या प्रियकरानेही तिची साथ दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.