नवी मुंबईत खळबळ! घराचं बंद दार तीन-चार दिवसांनी उघडताच आत दिसलं भयाण दृश्य... कुटुंबातील पाचजण...

स्वाती नाईक, झी मीडिया, नवी मुंबई : (Navi Mumbai crime news ) नवी मुंबईमधील उलवे इथं असणाऱ्या जावळे गावात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या एकाच कुटुंबतील पाच जणांनी विषरी द्रव्य पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. प्राथमिक माहितीनुसार हे धक्कादायक वृत्त समोर आलं. सदर घटनेमध्ये एका पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे तर, चार जणांना उपचापचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
भाडेकरू म्हणून वास्तव्यास असलेल्या एका कुटुंबाने दोन-तीन दिवसापासून घरचा दरवाजा उघडलाच नव्हता. काही दादही आतून दिली जात नव्हती, त्यामुळे घरमलकाने दरवाजा अग्निशमन दलाच्या मदतीने उघडला असता. दार उघडलं असताक्षणी समोर दिसलेलं दृश्य पाहून सारेच हादरले. कारण घरामध्ये संतोष बिरा लूहार वय 22 वर्ष , रमेश बिरा लोहार वय 23 वर्ष त्याची पत्नी बसंती आणि मुलगा आयुष वय पाच वर्ष, आर्यन वय दोन वर्ष हे सर्वजण बेशुद्धावस्थे आढळले.
घटनास्थळी या सर्वांना अशा अवस्थेत पाहिलं असता तातडीनं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यादरम्यान संतोष यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर, चार जणांवर उपचार सुरू असून, दोन लहान मुलांची प्रकृती स्थिर असल्याचं कळत आहे. सदर आत्महत्येचं कारण अद्याप समजलेलं नाही. प्राथमिक माहितीनुसार हे कुटुंब मुळचं नेपाळचं रहिवासी असल्याचं कळत असून, आता पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
