'आई-बाबा सॉरी, मी...', नवी मुंबईत 10 वीच्या मुलीने स्वत:ला संपवलं! चिठ्ठीतून समोर आलं खरं कारण

Navi Mumbai Shocking News: नवी मुंबईला हादरवून टाकणारी घटना घणसोलीत घडली आहे. येथील तळवली भागात राहणाऱ्या एका दहावीच्या मुलाने राहत्या घरात स्वत:ला संपवलं. घरातच गळफास लावून या मुलीने जगाचा निरोप घेतला. मात्र तिने हे टोकाचं पाऊल उचलण्यामागील धक्कादायक कारण आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतून म्हणजेच सुसाईड नोटमधून समोर आलं आहे.
खासगी शिकवणीच्या ठिकाणी म्हणजेच क्लासमध्ये मैत्रिणीसोबत झालेल्या किरकोळ भांडणातून शमिका नागेश गावडे नावाच्या या 16 वर्षीय चिमुकलीने आयुष्य संपवलं. तिनं गळफास घेतल्याचं लक्षात येताच कुटुंबियांनी तिला तातडीने रूग्णालयात उपचारासाठी नेलं. मात्र, डॉक्टरांनी तिला ब्रॉट डेड म्हणजेच रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत्यू झाला असल्याचं घोषित केलं.
इयत्ता दहावीत शिकत असलेल्या शमिकाचं काही दिवसांपूर्वी मैत्रिणीसोबत भांडण झालं होतं. किरकोळ भांडणावरून प्रकरण थेट घरापर्यंत पोहोचलं. मैत्रिणीच्या आईनं शमिकाला घरी बोलावून घेतलं. मैत्रिणीच्या आईनं शमिकाला मारहाण केली.
हा अपमान शमिकाला सहन झाला नाही. तिनं घरी आल्यानंतर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रात्री आठच्या सुमारास शमिकाची आई घरी परतल्यानंतर मुलीने गळफास लावून घेतल्याचं तिच्या लक्षात आलं अन् तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
आत्महत्या करण्यापूर्वी शमिकानं चिठ्ठी लिहिली होती. यात तिनं घडलेल्या घटनेची संपूर्ण माहिती दिली होती. आयुष्य संपवत असल्याचं सांगताना शमिकाने तिच्या आई - वडिलांची माफी मागितली आहे. 'आई-बाबा सॉरी मी आत्महत्या करत आहे,' असा उल्लेख चिठ्ठीत आहे. या प्रकरणी कुटुंबियांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली असून शमिकाच्या मैत्रिणीच्या आईविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून पोलीस आरोपी महिलेचा शोध घेत आहेत.
ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
उत्तर: ही घटना नवी मुंबईतील घणसोली येथील तळवली भागात घडली. नेमकी तारीख दिलेली नाही, पण काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या भांडणानंतर रात्री आठच्या सुमारास मुलीने आत्महत्या केली.
प्रश्न : आत्महत्या केलेल्या मुलीचे नाव आणि वय काय?
उत्तर: मुलीचे नाव शमिका नागेश गावडे आहे आणि तिचे वय 16 वर्षे आहे. ती इयत्ता दहावीत शिकत होती.
प्रश्न: शमिकाने आत्महत्या का केली?
उत्तर: शमिकाने खासगी शिकवणीच्या क्लासमध्ये मैत्रिणीसोबत झालेल्या किरकोळ भांडणामुळे आत्महत्या केली. या भांडणावरून मैत्रिणीच्या आईने शमिकाला घरी बोलावून मारहाण केली, ज्यामुळे तिला अपमानित वाटला आणि तिने गळफास घेतला.