नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 20 वर्षांनंतर रेल्वे स्टेशनबद्दल ऐतिहासिक निर्णय, 'ही' रेल्वे स्थानकं 6 महिन्यांत...

Navi Mumbai News : नवी मुंबई रेल्वे स्टेशनबद्दल तब्बल 20 वर्षांनंतर ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयमुळे प्रवाशांना काय फायदा होणार जाऊन घ्या.
Navi Mumbai Railway Stations : नवी मुंबई परिसरातील रेल्वे स्टेशन सिडकोच्या अखत्यारीत येतात. आता पुढील सहा महिन्यांमध्ये हे रेल्वे स्टेशन मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांच्या पुढाकारातून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथे झालेल्या बैठकीत मध्य रेल्वे आणि सिडकोचे अधिकारी होते. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत नवी मुंबई स्थानकांचे पावसाळापूर्वी कामं आणि दैनंदिक देखभाल करण्याचे निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील मानखुर्द - बेलापूर, ठाणे-तुर्भ-वाशी नेरूळ तसंच नेरूळ-उरण मार्गावरील स्थानकांचे व्यवस्थापन मध्य रेल्वेकडे तातडीने हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. हे स्टेशन अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रेल्वे स्टेशनचं अनेक वर्षांपासून दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आता पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती, तिकीट खिडक्या सुरू करणे, भुयारी मार्ग आणि पादचारी पुलाची रखडलेली कामे लवकरात लवकर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दररोज नवी मुंबईतील रेल्वे स्टेशनवरून प्रवास करणाऱ्यांना लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तसंच नवी मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार आहे, अशा विश्वास मध्य रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
ठाणे ते कल्याण आणि पनवेल ते वाशीदरम्यान मध्य रेल्वेने रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. दादर स्थानकात इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आणि नायगाव स्थानकात पादचारी पुलाचे गर्डर उभारण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर रात्रकालीन ब्लॉक घेतला. यामुळे रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक राहणार आहे.