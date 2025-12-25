English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • Video : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी खुलं; पाहा पहिलं लँडिंग आणि प्रवाशांचा उत्साह....

Video : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी खुलं; पाहा पहिलं लँडिंग आणि प्रवाशांचा उत्साह....

Navi Mumbai International Airport: मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणारा ताण लक्षात घेता तयार करण्यात आलेलं नवी मुंबई विमानतळ अधिकृतरित्या प्रवासी सेवेसाठी सुरू करण्यात आलं आहे. 

सायली पाटील | Updated: Dec 25, 2025, 09:16 AM IST
Video : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी खुलं; पाहा पहिलं लँडिंग आणि प्रवाशांचा उत्साह....
Navi Mumbai International Airport to begin operations today first flight passanger videos

Navi Mumbai International Airport: अतिशय झपाट्यानं विकासाच्या आणि आधुनिक शहराच्या दिशेनं वाटचाल करणाऱ्या नवी मुंबईत आता आणखी एक कमाल गोष्ट घडली आहे. याच नवी मुंबईच्या शिरपेचात आज मानाचा आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे. हे बहुप्रतीक्षित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 25 डिसेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे प्रवासी सेवेसाठी खुलं झालं आहे.   बंगळुरुवरुन आलेलं पहिलं विमान नवी मुंबई विमानतळावर उतरलं आणि इथूनच एका नव्या पर्वाची नांदीसुद्धा झाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

ख्रिसमसचं औचित्य साधत या हे विमानतळ नियमित वाहतुकीसाठी सुरू झालं आणि पहिल्या विमानातून आलेल्या प्रवाशांचं इथं स्वागतही करण्यात आलं. यावेळी प्रवाशांचा उत्साहसुद्धा पाहण्याजोगा होता. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळं मुंबईवरील हवाई वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. पहिलं विमान लँड होण्यामागोमाग या विमानतळावरुन पहिलं उड्डाण हैदराबादसाठी रवाना झालं असल्याचं सांगण्यात आलं. सुरुवातीच्या टप्प्यात इंडिगो (Indigo), एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) आणि आकासा एअर (Akasa Air) या कंपन्यांमार्फत देशातील 16 प्रमुख शहरांशी थेट संपर्क जोडला जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी या विमानतळावरून सुमारे 4000 प्रवासी या विमानतळाचा लाभ घेतील अशी माहिती समोर येत आहे. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या धावपट्टीवर पहिलं विमान 25 डिसेंबर, गुरुवारी सकाळी 8 वाजता लँड झालं. इंडिगोचे 6 ई 460 हे विमान बंगळूरूहून इथं दाखल झालं. ज्यानंतर सकाळी 8.40 वाजता इंडिगोचंत 6 ई 882 हे विमान हैदराबादकडे रवाना झालं.

दरम्यान, विमानतळ प्रवासी सेवेसाठी सुरू करण्याच्या पूर्वसंध्येला इथं तब्बल दीड हजारांहून अधिक ड्रोनद्वारे आकर्षक शो आयोजित करण्यात आला होता. विमानतळाची संकल्पना आणि भव्यतेवर आधारित हे सादरीकरण लक्षवेधी ठरलं. पहिल्या टप्प्यात या विमानतळाची दरवर्षी 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.5 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक हाताळण्याची क्षमता असणार आहे, त्यामुळं आता असंख्य प्रवाशांसाठी आणि नवी मुंबईसाठी हे विमानतळ येत्या काळात नेमका कसा बदल घडवून आणतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Navi Mumbai International AirportoperationsFlightIndiGointernational airport

इतर बातम्या

CSK चं नशीब फळफळलं... 14.20 कोटी खर्च करुन विकत घेतलेल्या प...

स्पोर्ट्स