/खास मित्रानं केला घात! पत्नी- मेहुण्यासोबत रचला कट, खारघरच्या गोल्डनमॅनचं 40 लाखांचं सोनं लंपास; पोलिसांकडून पदार्फाश

Crime News : जवळचा मित्र, त्याची बायको आणि मेहण्याने खारघरच्या गोल्डनमॅनला लुटलं. 40 लाखांचं सोनं लंपास केलं. पण पोलिसांनी या प्रकरणाचा पदार्फाश केला आहे.
Navi Mumbai Kharghar Robbery Case : खारघरमधील 'गोल्डनमॅन' अंगावर कायम तब्बल 57 तोळं सोन्याचं दागिने मिरवत असायचा. पण त्याचे हे 57 तोळं सोन्याचं दागिने ज्याची किंमत 40 लाखांच्या घरात आहे, त्यावर चोरांनी डल्ला मारला. या प्रकरणाचा तपास करताना खारघर पोलिसांनी गोल्डनमॅनच्या जिवलग मित्राला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पदार्फाश करताना असं समोर आलं की, गोल्डनमॅन खास मित्रानंच त्याचा घात केला आहे. पत्नी आणि मेहण्याच्या मदतीने मित्राने हा दरोडा घातला आहे. या दरोड्या प्रकरणी खारघर पोलिसांनी 7 जणांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, गोल्डनमॅनच्या मित्रासह 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने, कार, दुचाकी, चाकू आणि बनावट पिस्तूल असा मुद्देमाल जप्त केला गेला आहे. गोल्डनमॅन हा त्याचा मित्र असल्याने त्याच्याकडे सोन्याच्या माहिती होती. त्यासोबत गोल्डनमॅनची दिनचर्याचा अभ्यास करून जवळच्या मित्राने हा चोरीचा कट रचला. या चोरासाठी मित्राच्या बायको आणि मेहण्याने मदत केली आहे. बंदुकीचा आणि चाकूचा धाक दाखवून त्यांनी ही चोरी केली आहे.