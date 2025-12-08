English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमेरिकेच्या धर्तीवर होणार नवी मुंबईचा कायापालट; भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उभारली जाणार 'ही' भव्य वास्तू

Navi Mumbai News : आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रात आणि त्याहूनही नवी मुंबईमध्ये एक भव्य अशी वास्तू उभारली जाणार असून, तिला जागतिक दर्जाही प्राप्त होणार आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 08:13 AM IST
Navi Mumbai News : परदेशातील पायाभूत सुविधा आजही डोळे दीपवून जातात आणि नकळत आपल्या इथंही अशा सुविधा असत्या तर... असा विचार मनात डोकावून जातो. अशाच परदेशातील काही सुविधांचा आदर्श घेत भारतात त्या दिशेनं महत्त्वाचे बदल केले जात असून, नवी मुंबई हे त्याचं एक उदाहरण आहे असं सांगण्यास हरकत नाही. सुनियोजित शहर, रस्ते, शॉपिंग मॉल, वॉकिंग आणि सायकलिंक ट्रॅक यानंतर आता ही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळं चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यात आता भर पडणार आहे ती म्हणजे जागतिक स्तरावरील एका वास्तूमुळं. 

अमेरिकेच्या धर्तीवर नवी मुंबईत महाप्रकल्प... 

नवी मुंबईत विमानतळामुळं भूखंडांपासून तयार घरांचे दरही गगनाला भिडलेले असतानाच आता या शहराला नवी ओळख देणारा आणखी एक प्रकल्प (CIDCO) सिडकोच्या दृष्टीक्षेपात असून, त्यासाठीनं प्राथमिक स्तरावरील कार्यवाहीसुद्धा सुरू करण्यात आल्य़ाची माहिती समोर आली आहे. आश्चर्याची बबा म्हणजे (America) अमेरिकेच्या धर्तीवर हा प्रकल्प उभा राहणार असून, भारतात ही अशी वास्तू पहिल्यांदाच उभी राहणार आहे, ज्यामुळं नवी मुंबईकरांसाठी ही एक मोठी प्रेरणाच असणार आहे. 

कोणत्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची इतकी चर्चा? 

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क इथं असणाऱ्या विश्वविख्यात मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन आणि लंडनमधी O2 अरिना यांच्या धर्तीवर नवी मुंबईत एक मल्टीपर्पज इनडोअर लाईव्ह एन्टरटेन्मेंट अरिना उभारण्यात येणार (multi-purpose indoor live entertainment arena) आहे. 

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये 20 हजार उपस्थितांची आसनक्षमता आणि 25 हजार प्रेक्षकांना उभं राहता येईल अशी क्षमता असेल. विविध स्तरांवरील संगीत कार्यक्रम, कॉन्सर्ट, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव अशा कार्यक्रमांसाठी हा अरिना उपलब्ध असेल. मुख्य म्हणजे भारतातील मनोरंजन विश्वाला या अरिनामुळं एक नवं आणि तितकंच भव्य असं जागतिक स्तरावरील व्यासपीठ मिळणार आहे. ज्यामुळं हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतरन नेमका कसा दिसेल याचीच उत्सुकता आतापासून पाहायला मिळत आहे. 

रोजगार संधीसुद्धा उपलब्ध होणार...  

जागतिक स्तरावरील या अरिनासाठी सिडकोनं निविदा मागवल्या असून, 9 ते 31 डिसेंबर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेसाठीची मुदत ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये उद्योग क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत संस्थांचं योगदान मिळवण्याचा मानस सिडकोनं बाळगला आहे. ही वास्तू उभी राहताना आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात वापरात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून, मनोरंजन क्षेत्रात काम करु इच्छिणाऱ्यांसाठीसुद्धा ही एक नवी संधी असेल. 

