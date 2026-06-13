/नवी मुंबईतील वाहतुकीबद्दल स्मार्ट उपाय, चौक रिकामा असल्यास सिग्नलवर थांबायची गरज राहणार नाही, काय आहे नवा प्लॅन?

Navi Mumbai Traffic News : नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (ITMS) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या शहरातील 58 महत्त्वाच्या चौकांवर आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवर AI प्रणाली बसवली जाणार आहे. तसंच यासाठी विशेष वाहतूक नियंत्रणासाठी केंद्रीकृत कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारले जाणार आहे.
या प्रकल्पाची माहिती कंपनीचे प्रतिनिधी करण आणि कुशल यांनी दिली आहे. या प्रकल्पातून नवी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था ही आधुनिक करण्याचा मानस आहे. या प्रकल्पातून पारंपरिक पद्धतीला तडा देऊन डेटा-आधारित आणि तात्काळ निर्णय घेणारी प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. अॅडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टीम (ATCS) हे या प्रकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य राहणार आहे.
तुम्ही आतापर्यंत सिग्नलवर थांबल्यावर एका ठराविक वेळनंतर वाहनांना रेड, किंवा ग्रीन सिग्नल मिळत होता. पण नवीन प्रणालीनुसार चौकातील सिग्नलवर वाहनांची संख्या आणि वाहतुकीची घनता पाहून सिग्नलचा वेळ हा आपोआप ठरला जाईल. याचा फायदा म्हणजे जर चौकात गर्दी नसेल तर विनाकारण वाहनधारकांना सिग्नलवर थांबावे लागणार नाही. यामुळे वाहनधारकांना फायदा होणार आहे. यामुळे इंधन बचत तर होणार आहे, शिवाय विनाकारण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. त्यासोबत या प्रकल्पातून ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) आणि रेड लाईट व्हायोलेशन डिटेक्शन (RLVD) या गोष्टी देखील आहे. यामुळे सिग्नल तोडणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे किंवा लेन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता एआयची करडी नजर राहणार आहे.
या यंत्रणीची सर्वात चांगली आणि वैशिष्ट्य म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाची वाहने वाहतूक कोंडीत अडकू नयेत म्हणून ‘ग्रीन कॉरिडॉर' ची विशेष सुविधा असणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील 58 ठिकाणी व्हेरिएबल मेसेज डिस्प्ले (VMD) बोर्ड आणि पब्लिक अॅड्रेस (PA) प्रणाली लावण्यात येणार आहे. जेणेकरून वाहनधारकांना त्यादिवशी असणाऱ्या वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग, हवामानाचा इशारा, अपघात किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीबाबत माहिती मिळणार आहे. दरम्यान नवी मुंबईत राबवण्यात येणारी ही अत्याधुनिक ITMS प्रणाली देशातील इतर शहरांसाठीही आदर्श ठरेल असा विश्वास नवी मुंबई वाहतूक विभागाला वाटणार आहे.