/Navi Mumbai : नवी मुंबईत लोडशेडिंग! महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात, त्रस्त महिलेचा अश्रू अनावर, Video Viral

Navi Mumbai Power Crisis : नवी मुंबईतील उलवे, कामोठे, कळंबोली आणि तळोजा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो आहे. या लोडशेडिंगमुळे उलवे परिसरातील एक महिलेने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यात ती वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने होणाऱ्या त्रासाबद्दल सांगत आहे. या व्हिडीओमध्ये ती आपली व्यथा मांडत असताना तिला अश्रू अनावर झाले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नवी मुंबईतील या परिसरांमध्ये वीजेचा लपंडाव सुरु आहे. आधीच उकाडा आणि त्यात बत्तीगुल यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
त्या व्हिडीओमध्ये महिलेने सांगितलं की, सकाळी लवकर उठून कामावर जायचं आहे. त्यात रात्री वीज नसल्यामुळे झोप होत नाहीय. रोज होणाऱ्या या वीज पुरवठा खंडित प्रकरणामुळे प्रचंड त्रास होतोय. ही महिला एवढी त्रस्त झाली की दुसऱ्या दिवशी परत लाइट गेल्यावर रात्री उशी घेऊन त्याच्या परिसरातील महावितरणच्या कार्यालयात पोहोचली. त्यानंतर काही वेळातच वीज आल्याचा दावा या महिलेने केला आहे.
Crying for sleep: A working Women's breakdown exposes Navi Mumbai's power crisis.— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) June 7, 2026
A heartbreaking video of a working woman from Sector 8, Ulwe Navi Mumbai is going viral.
She returns from work at 11 PM and leaves again at 6 AM, but has to spend those crucial resting hours… pic.twitter.com/fibaHdy8TZ
ही महिला नवी मुंबई उलवे सेक्टर - 8 इथे राहणारी आहे. या महिलेचा भावनिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नवी मुंबईतील वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने या महिलेने आपली व्यथा सोशल मीडियावर मांडली. त्यानंतर महावितरणच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.