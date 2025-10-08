English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवी मुंबई विमानतळाजवळ घरं घेण्याची सुवर्णसंधी, 10000000 पेक्षा कमी दरात मिळतोय फ्लॅट

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते उद्घाटन झालं आहे. या दरम्यान नवी मुंबई परिसरातील घरांच्या किंमतीत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. अशावेळी 1 कोटीपेक्षा कमी दरात कुठे मिळेल फ्लॅट?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 8, 2025, 09:20 PM IST
Navi Mumbai Airport

19650 कोटी खर्च करुन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. जवळपास तीन दशकांपासून तयार होत असलेल्या बहुप्रतिक्षेत आणि चर्चेत असलेलं हे विमानतळ या जागी आर्थिक आणि निवासी ठिकाणी गुंतवणूक वाढली आहे. येत्या काळात घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ पाहायला मिळणार आहे. 

इंडस्ट्री एक्सपर्टच्या म्हणण्यांनुसार, नवी मुंबईच्या विमानतळाच्या आजूबाजूचा परिसर मुंबई मेट्रोलपॉलिटन रीजन उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) येणाऱ्या विमानतळाभोवतीचा परिसर अशा काही ठिकाणांपैकी एक आहे जिथे घर खरेदीदार अजूनही आहेत. जिथे घर खरेदीदार अजूनही ₹1 कोटींपेक्षा कमी किमतीत 2 BHK किंवा 3 BHK अपार्टमेंट खरेदी करू शकतात.रिअल इस्टेट सल्लागार आणि विकासकांच्या मते, येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती अनेक उदयोन्मुख क्षेत्रे अशा घर खरेदीदारांसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. 

नवी मुंबई विमानतळाजवळील पर्याय 

उलवे- नवी मुंबई विमानतळापासून 10-15 मिनिटांच्या अंतरावर उलवे हा परीसर आहे. येथे 1 BHK आणि कॉम्पेक्ट 2 BHK अपार्टमेंटची किंमत 40 लाख ते 80 लाखापर्यंत असणार आहे. 

तळोजे - आगामी मेट्रो लाइन आणि औद्योगिक केंद्रापासून जवळ आहे. यामुळे फायदा होणार आहे. इथे तुम्हाला 1 BHK आणि 2BHK घरांची किंमत 45 लाख ते 90 लाख असणार आहे. 

खारघर - हा परिसर अधिक विकसित क्षेत्र आहे.यामुळे येथील किंमती जास्त आहे. 1 BHK जवळपास 80 लाखाला सुरु होते. जे लोकं घराजवळ शाळा आणि इतर कनेक्टिविटीचा विचार करतात, त्यांच्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. 

यासोबतच पनवेल आणि द्रोणागिरी हे परिसर देखील आहेत. जे विमानतळापासून जवळपास 30 मिनिटं अंतरावर आहे. ज्या लोकांना सर्वाधिक रिटर्टन हवे आहे त्यांच्यासाठी लोकप्रिय आहे. रिअल इस्टेट एक्सपर्टचं म्हणणं आहे की, NMIA सुरु होण्याआधीच नवी मुंबईच्या प्रॉपर्टीच्या दरात बदल दिसत आहे. 

FAQ

विमानतळ उद्घाटनानंतर किंमती वाढण्याची शक्यता काय?
विमानतळामुळे उलवे, पॅनवेल आणि द्रोणागिरीत १५-२०% वाढ अपेक्षित आहे. सध्या पॅनवेलमध्ये ₹६,५००-१०,५०० प्रति चौरस फूट असलेल्या किंमती ₹१२,५००-१५,००० पर्यंत जाऊ शकतात. गेल्या वर्षी ४-१५% वाढ झाली असून, पुढील २-३ वर्षांत ३०-५०% वाढ शक्य आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा चांगला काळ आहे.

फ्लॅट खरेदी करताना कोणती दस्तऐवज तपासावीत?
RERA नोंदणी प्रमाणपत्र.
टायटल डीड आणि मालकी हक्काचे कागदपत्रे.
सुरूवात प्रमाणपत्र (CC).
अधिवास प्रमाणपत्र (OC) – तयारीसाठी आवश्यक.
बिल्डरची प्रतिष्ठा, स्थान आणि कायदेशीर मंजुरी तपासा. ९९एकर्स किंवा मॅजिकब्रिक्स सारख्या पोर्टलवर प्रोजेक्ट रिव्ह्यूज पहा.

गुंतवणुकीसाठी कोणते भाग सर्वोत्तम?
उलवे आणि पॅनवेल: विमानतळाजवळ असल्याने उच्च वाढीची शक्यता (१०-१५% वार्षिक रिटर्न).
खारघर आणि वाशी: चांगली सोयी आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे स्थिर पर्याय (₹१४,०००-२८,८०० प्रति चौरस फूट).
तळोजा: परवडणारे आणि उद्योगाभिमुख, मेट्रोमुळे भविष्यात वाढ.
लाँग-टर्मसाठी (५-१० वर्षे) विमानतळाजवळील भाग निवडा, जिथे ROI ८-१५% असेल.

 

