English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
Real Estate News : विमानतळ, अटल सेतू अन् मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी; तरीही नवी मुंबईत 43,332 घरं धूळ खात!

Real Estate News : (Navi Mumbai Unsold Inventory) मुंबईला अगदी लागूनच असणाऱ्या नवी मुंबई भागाचा गेल्या काही वर्षांमध्ये अतिशय झपाट्यानं विकास झाला. मात्र, तिथं घर खरेदी क्षेत्राचं एक वेगंच वास्तव नुकतंच समोर आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 01:29 PM IST
Navi Mumbai Real Estate Market 43332 homes remains unsold know the reason

Real Estate News : (Navi Mumbai Unsold Inventory) महाराष्ट्र राज्य सरकार आता थेट तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीत अधिक लक्ष घालत असतानाच मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड वेगानं विकास करणाऱ्या नवी मुंबईला विसरून चालणार नाही. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेल्या नवी मुंबईनं सर्वच पटलांवर आपली वेगळी छाप सोडली. सुनियोजित शहर म्हणून असणारी ओळख असो किंवा सुटसुटीत आखणीचे रस्ते आणि उद्यानं असो, नवी मुंबईतील घरांना अनेक मंडळींनी याच कारणामुळं पसंती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

नवी मुंबईत प्रकल्पांची रिघ... 

फक्त गृह क्षेत्रातील विकासच नव्हे तर, नवी मुंबईत पायाभूत सुविधांचा विकासही झपाट्यानं झाला. वाशी खाडी पुलानं एकीकडे मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्याचा सिंहाचा वाटा उचललेला असतानाच दुसरीकडे नव्यानं तयार झालेला अटल सेतू, नवी मुंबई मेट्रो आणि हवाई प्रवासासाठी सुकर ठरणारं नवी मुंबई विमानतळ या सुविधांचीसुद्धा यात भर पडली आहे. 

सातत्यानं पायाभूत सुविधांसाठी शासनाला वरदहस्त असतानाही वास्तवात मात्र इथं वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे येथील रिकामी घरं. CREDAI आणि Liases Forez च्या माहितीनुसार 2025 ची आकडेवारी पाहिल्यास तब्बल 43332 घरांची विक्री झालेलीच नाही. विशेषत: मध्यम ते उच्चवर्गीय किमतींच्या श्रेणीत येणाऱ्या घरांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीय आणि त्यामुळं इन्वेंट्रीवर भार वाढतच चालला आहे. 

कोणत्या घरांना ग्राहकच नाहीत? 

अहवालानुसार सर्वात वाईट अवस्था 50 लाख रुपयांपासून 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांची असून नवी मुंबईत या किमतींच्या श्रेणीतील तब्बल 8621 इतकी घरं रिक्त आहेत. तर, विक्रीसाठी उपलब्धता असणाऱ्या विभागात हीच श्रेणी पुढे आहे. वरील दरांमधील घरांची उपलब्धता ज्या वेगानं वाढत आहे त्या वेगानं या घरांना खरेदीदार मिळत नसल्यामुळं विकासकांवरही प्रचंड ताण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

50-75 लाखांच्या घरांमागोमाग विक्रीविना पडून असणाऱ्या घरांमध्ये 1 ते 1.5 कोटी किमतीच्या घरांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये 6545 घरं विक्रीविना पडून आहेत, तर 40 ते 50 लाख दरातील 5866 घरं विक्रीविना पडून आहेत. CREDAI च्या अहवालानुसार नवी मुंबईत  1BHK घरं सध्या परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येत असून, यांची किंमत 50 लाख आणि त्याहून कमी आहे, तर, 2BHK घरांच्या किमती 50 लाख रुपये ते 2 कोटी रुपये इतक्या दरात उपलब्ध आहेत. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Real Estate Newsnewshousing newslatest newsReal Estate latest news

