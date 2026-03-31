Real Estate News : विमानतळ, अटल सेतू अन् मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी; तरीही नवी मुंबईत 43,332 घरं धूळ खात!

Real Estate News : (Navi Mumbai Unsold Inventory) महाराष्ट्र राज्य सरकार आता थेट तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीत अधिक लक्ष घालत असतानाच मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड वेगानं विकास करणाऱ्या नवी मुंबईला विसरून चालणार नाही. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेल्या नवी मुंबईनं सर्वच पटलांवर आपली वेगळी छाप सोडली. सुनियोजित शहर म्हणून असणारी ओळख असो किंवा सुटसुटीत आखणीचे रस्ते आणि उद्यानं असो, नवी मुंबईतील घरांना अनेक मंडळींनी याच कारणामुळं पसंती दिली.
फक्त गृह क्षेत्रातील विकासच नव्हे तर, नवी मुंबईत पायाभूत सुविधांचा विकासही झपाट्यानं झाला. वाशी खाडी पुलानं एकीकडे मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्याचा सिंहाचा वाटा उचललेला असतानाच दुसरीकडे नव्यानं तयार झालेला अटल सेतू, नवी मुंबई मेट्रो आणि हवाई प्रवासासाठी सुकर ठरणारं नवी मुंबई विमानतळ या सुविधांचीसुद्धा यात भर पडली आहे.
सातत्यानं पायाभूत सुविधांसाठी शासनाला वरदहस्त असतानाही वास्तवात मात्र इथं वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे येथील रिकामी घरं. CREDAI आणि Liases Forez च्या माहितीनुसार 2025 ची आकडेवारी पाहिल्यास तब्बल 43332 घरांची विक्री झालेलीच नाही. विशेषत: मध्यम ते उच्चवर्गीय किमतींच्या श्रेणीत येणाऱ्या घरांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीय आणि त्यामुळं इन्वेंट्रीवर भार वाढतच चालला आहे.
अहवालानुसार सर्वात वाईट अवस्था 50 लाख रुपयांपासून 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांची असून नवी मुंबईत या किमतींच्या श्रेणीतील तब्बल 8621 इतकी घरं रिक्त आहेत. तर, विक्रीसाठी उपलब्धता असणाऱ्या विभागात हीच श्रेणी पुढे आहे. वरील दरांमधील घरांची उपलब्धता ज्या वेगानं वाढत आहे त्या वेगानं या घरांना खरेदीदार मिळत नसल्यामुळं विकासकांवरही प्रचंड ताण आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
50-75 लाखांच्या घरांमागोमाग विक्रीविना पडून असणाऱ्या घरांमध्ये 1 ते 1.5 कोटी किमतीच्या घरांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये 6545 घरं विक्रीविना पडून आहेत, तर 40 ते 50 लाख दरातील 5866 घरं विक्रीविना पडून आहेत. CREDAI च्या अहवालानुसार नवी मुंबईत 1BHK घरं सध्या परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत येत असून, यांची किंमत 50 लाख आणि त्याहून कमी आहे, तर, 2BHK घरांच्या किमती 50 लाख रुपये ते 2 कोटी रुपये इतक्या दरात उपलब्ध आहेत.