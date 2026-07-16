/सुनेत्रा पवार, पार्थ यांना न सांगताच पटेल आणि तटकरेंनी...; राष्ट्रवादीत पुन्हा वाद? कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय घडलं?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांच्या निधनापासून संवादाचा आभाव दिसत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगताना दिसत आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल विरुद्ध पवार कुटुंब असं चित्र तयार झाल्याचंही पाहयला मिळालं. मात्र या वादावर थोडक्यात पडदा पडल्यानंतर आता पुन्हा एकदा वरिष्ठ नेत्यांमधला विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी मंगळवारी (14 जुलै रोजी) तटकरे आणि पटेल हे 'वर्षा' बंगल्यावर गेले होते. मात्र या भेटीसंदर्भातील एक थक्क करणारी माहिती सुत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले होते ही माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना नव्हती. बुधवारी (15 जुलै रोजी) उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोअर कमिटीची बैठक घेतली. या बैठकीला हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांची भेट का घेतली याची माहिती सुनील तटकरे यांनी या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दिली. सुनेत्रा पवार यांना भेटीबाबत पूर्व कल्पना न दिल्याने वरिष्ठ नेत्यांमधला विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे.
यापूर्वीही सुनेत्रा पवारांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या यादीमध्ये तटकरे आणि पटेल यांचा पक्षाच्या मुख्य कार्यकारिणीमध्ये समावेश नसल्याच्या मुद्द्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. नंतर या दोघांचीही नावं कार्यकारिणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असली तरी त्यांच्यावर कोणतीही ठोस जबाबदारी सोपवण्यात आलेली नाही. म्हणूनच पक्ष नेतृत्व आणि तटकरे तसेच पटेल यांच्यामध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात वरचे वर रंगताना दिसते. त्याच मुख्यमंत्र्यांसारख्या प्रमुख व्यक्तीला भेटताना त्याची कल्पना पक्षातील दोन ज्येष्ठ नेत्यांकडून अध्यक्षांनाच दिली जात नसल्याच्या मुद्द्यावर पक्षातील विसंवाद पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
तटकरे आणि पटेल यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान शरद पवारांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील देखील 'वर्षा' बंगल्यावर होते. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या या भेटींनंतर बुधवारी दिवसभर दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण, शरद पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएमध्ये येणार यासारख्या चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही एकाच वेळी 'वर्षा'वर होतो तरी मी तटकरे आणि पटेल यांना वर्षावर भेटलो नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.