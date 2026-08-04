कॉंग्रेस कार्यालयात घुसले NCP चे कार्यकर्ते, गुंगी गुडियावरुन सपकाळांची प्रेस कॉन्फरन्स हायजॅक

काँग्रेसचे नेते आधारस्तंभ डी वाय पाटील यांचे निधन झाले असून काँग्रेस आणि महाराष्ट्रची हानी झाली. शेतकऱ्याचा मुलगा असताना राजकारण समाजकारण सहकार असा बहु आयामी काम केले. विद्यापीठ संस्था महाविद्यालये इतरही उपक्रम त्यांनी राबवले.अशा डी वाय पाटील याना काँग्रेस कडून अभिवादन. 3 दिवसांचा दुखावटा पाळणार आहोत, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
आपल्यावर आरोप होत असतील तर उत्तर दिले पाहिजे. पत्रकार प्रश्न विचारत आहेत पण ज्यांच्यावर गुंड म्हणून ओळख आहे तो पत्रकारान चुप्प करत आहेत. अशावेळी उपमुख्यमंत्री काय करत नाहीत.जर उपमुख्यमंत्री बोलत नाही आणि उत्तर देत नाही उलट पत्रकार ना चूप केले जात आहे.त्यामुळे गुंगी गुडिया हा शब्द वापरला आहे हा असंविधानिक शब्द नाही तर वर्णन आहे, असे हर्षवर्धन सकपाळ पत्रकार परिषदेत म्हणाले. ही प्रेस कॉन्फरन्स सुरु असतानाच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते घुसले आणि त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स हायजॅक केली.
अजितदादांच्या अपघातावर त्या बोलत नाहीत.अर्थ खाते मिळाले नाही त्यावर बोलत नाही.भाजप तेनाच्या अधिकारावर गदा आणत आहेत त्यावर त्या बोलत नाहीत त्यांनी जे मुकेपण आणले आहे ते या पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी अशोभनीय आहे. त्यामुळे काँग्रेस कडून करण्यात आलेलेल वर्णन योग्य आहे.आमचे बोलणे समजून घ्यावे आम्हाला शहाणपण शिकवायला जाऊ नये, असे सकपाळ म्हणाले.
इंदिरा गांधी याना सुद्धा गुंगी गुडिया म्हटले होते पण त्यांनी त्याला उत्तर दिले होते. आम्ही त्याना गुंगी गुडिया म्हटले असेल तर त्यांनी दुर्गा आहे असे दाखवावे.अर्थ खाते मिळवावे आणि अजित दादांच्या अपघताबाबत बोलावे.स्मार्ट मीटरची होळी करावी.बहिणीना २१०० रुपये द्यावे, असे ते म्हणाले. अजितदादांचा पक्ष मोदींचा अमित शाह यांच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे का असा सवाल निर्माण झालाय, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील पत्र दिले आहे.याचे देखील त्यांनी उत्तर दिले नाही. जर त्या यावर काहीच बोलत नाही तर गुंगी गुडिया हे बरोबर असल्याचे सकपाळ म्हणाले.
गोंधळात गोंधळ असा चित्रपट प्रसारित झाला होता त्यातले पात्र आता मंत्रिमंडळात आहेत का? डायरेक्ट खात्यात पैसे जमा होतात मग असा गोंधळ का? मुळात यांची नियत खराब आहे.अयोध्येसारखे इथेहो त्यांनी दरोडा टाकला आहे.फडणवीस यांची पकड नाही.कर्मचारी असल्याचा भास म्हणून कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार होणे याचा अर्थ पांडू हवालदार गृहखाते चालवत आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी त्यांच्या कमरेची बंदूक काढून दाखवली नाही एवड्यात त्या विद्यार्थ्यांचे नशीब महाजन साहेब आपले वागणे बर नाही हा विकृतीचा कळस रस्ते बघायला आपण गेला होता मदतीला आपण धावून जाता ही प्रतिमा होती ती आता बदलली आहे.मवालीपण हे पाहायला मिळत असल्याचे सकपाळ म्हणाले.