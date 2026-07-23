‘आम्ही 26 तारखेला...’, ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र रस्त्यावर उतरणार; राज ठाकरेंची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 26 जुलै रोजी शक्तीप्रदर्शन पद्धतीचा मोर्चा आयोजित करणार असल्याची घोषणा केली आहे. मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये राज ठाकरेंनी हा मोर्चा कुठून कुठे असणार? त्याची सांगता कशी होणार? यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली आहे.
राज ठाकरेंनी पत्रकारांशी बोलताना, "ज्याप्रकारे मुला-मुलींना मारलं जातंय. याचा पडसाद देशात, महाराष्ट्रात आणि मुंबईत उमटत आहेत. साधी गोष्ट होती. भाजपा विरोधात होते तेव्हा अनेक मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले रझा अकादमीविरुद्ध मोर्चा काढलेला तेव्हा मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरुण पटनायकांचा राजनीमा मागितलेला. त्यांना बाजूला करण्यात आलं होतं. 26/11 च्या हल्ल्याच्या वेळेस कसाब आणि साथीदारांनी हल्ला केला तेव्हा आर. आर. पाटील यांनी बडी बडी देशो मे छोटी छोटी बातें होती रेहती हैं या एका वाक्यावरुन वरुन गृहमंत्री पद सोडाव लागलेलं," असं म्हटलं आहे.
"पदाची जबाबदारी घेता तेव्हा पदाबरोबर आलेल्या अपयशाची जबाबदारी घ्या, इतकेच म्हणणे आहे. पहिल्यांदाच नीटचे पेपर फुटलेले नाहीत. तिसऱ्यांदा फुटलेत. नीट परीक्षा आणल्या तेव्हाच विरोध केलेला. सत्ताच एवढी होती की तेव्हा ऐकायची तयारी नव्हती. आजही नाहीये," असा टोला राज यांनी म्हटलं आहे. "धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागितला होता. ज्या पद्धतीने मुलांना मारलं ते पाहता विषय पंतप्रधानांपर्यंत गेला आहे. मोदींनी काहीतरी ट्विट केलंय. त्याला काही अर्थ नाही. चर्चा केल्याने मिटलं असतं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
"सत्तेचा उद्दामपणा कशासाठी आहे? शेतकरी आंदोलनाला त्यावेळी देखील ते कोणाला भेटायला तयार नव्हते. आंदोलन मोडायचा प्रयत्न केला. मणिपूरला तसं केलं. ग्रामीण भागातील आंदोलनांबद्दलही तेच. ही कुठली सत्ता? हा कुठल्या सत्तेचा माज? ती मुलं काय मागत होती?" असा सवाल राज यांनी केला आहे. पुढे बोलताना राज यांनी, "माझा जुना व्हिडीओ व्हायरल होतोय. त्यात मी पंतप्रधानांशी बोलताना म्हणालेलो की आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत उद्या विद्यार्थी करतील. आज तेच झालं. त्यात सगळा जो राग सिस्टीमच्या विरोधातील आहे. ज्या पद्धतीने देशात गोष्टी सुरु आहे सगळे राग व्यक्त करत आहेत. ज्यांची मुलं नीटला बसलेली नाहीत त्यांच्या आई-वडिलांनाही त्रास होत आहे. जी मुलं मोठ्या अपेक्षेने आली त्या मुलांना कशी वाट करुन द्यायची याचा आम्ही विचार करतोय," असं म्हणाले.
मोर्चाची माहिती देताना राज ठाकरेंनी मोर्चा 26 तारखेला असेल असं जाहीर केलं. "आम्ही 26 तारखेला शक्तीप्रदर्शन पद्धतीचा मोर्चा आयोजित करणार आहे. सर्व मुलं, पालक एकत्र येऊन राग व्यक्त करत आहेत हे केंद्राला समजणं गरजेचं आहे. शिवाजीपार्क ते सिद्धीविनायक असा मोर्चा देवाला साकडं घालणार या सरकारला सुबुद्धी देवो असं सांगणार," असंही राज ठाकरे म्हणाले. सकाळी 10 वाजता जमायची वेळ आहे. पुढे 11.30 वाजेपर्यंत मोर्चाला सुरुवात होईल.