/नेपाळच्या महापुरात मुंबईचा 30 वर्षांचा हिमालयीन अनुभव असलेला गिर्यारोहक बेपत्ता; कैलास-मानसरोवर यात्रेतील भारतीयांसाठी चिंता वाढली

नेपाळ-तिबेट सीमेवरील भीषण फ्लॅश फ्लड आणि पुरामुळे कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या भारतीय भाविकांच्या कुटुंबीयांची चिंता वाढली आहे. या दुर्घटनेनंतर अनेक भारतीय नागरिकांशी संपर्क तुटला असून, त्यात मुंबईचे अनुभवी गिर्यारोहक आणि डॉक्टर डॉ. मिलिंद चितळे यांचाही समावेश आहे. चितळे हे पत्नी जान्हवी यांच्यासह यात्रेला गेले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय यात्रेकरूंच्या समूहातील अनेक जण सध्या संपर्काबाहेर असल्याचे वृत्त आहे.
डॉ. मिलिंद चितळे हे केवळ डॉक्टर म्हणून नव्हे, तर अनुभवी गिर्यारोहक म्हणूनही परिचित आहेत. त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ हिमालयातील विविध मोहिमा आणि ट्रेकिंगमध्ये सहभाग घेतला आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार त्यांनी हिमालयातील 3,000 हून अधिक ट्रेल्स आणि मोहिमांचा अनुभव घेतला आहे. 1983 मध्ये त्यांनी मुंबईतील ग्रँट मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस पूर्ण केले. मात्र, पर्वत आणि साहसी मोहिमांकडे त्यांचा वाढता ओढा त्यांना गिर्यारोहण क्षेत्रात घेऊन गेला.
चितळे यांनी ‘Hills and Trails’ या साहसी पर्यटन संस्थेच्या माध्यमातून कैलास-मानसरोवर यात्रेचे आयोजन केले होते. उपलब्ध वृत्तांनुसार त्यांच्या नेतृत्वाखाली 61 भारतीय प्रवाशांचा समूह यात्रेसाठी निघाला होता. त्यात चितळे आणि त्यांच्या पत्नीचाही समावेश होता. काही वृत्तांत या समूहातील सुमारे 40 जणांशी संपर्क नसल्याचे नमूद झाले आहे; त्यामुळे समूहाची नेमकी संख्या आणि सध्या किती जण बेपत्ता आहेत, याबाबत अधिकृत आकडेवारीची प्रतीक्षा आहे.
या समूहात मुंबईतील काही डॉक्टरांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, अंधेरीतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. गायत्री देशपांडे आणि त्यांचे पती डॉ. आनंद देशपांडे हेही संपर्काबाहेर असलेल्या प्रवाशांमध्ये आहेत. डॉ. आनंद देशपांडे हे हिंदुजा रुग्णालयातील रक्तशास्त्र विभागाशी संबंधित असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईतील वैद्यकीय क्षेत्रातही या घटनेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
या यात्रेतील संपर्क तुटलेल्या प्रवाशांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. नागपूरचे 68 वर्षीय सुनील सुभेदार आणि 64 वर्षीय चेतना गुप्ता यांची नावेही समोर आली आहेत. हिमालयीन भागातील अतिवृष्टी, अचानक आलेला महापूर आणि रस्ते व दळणवळण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्यामुळे प्रवाशांशी संपर्क साधणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
नेपाळमधील आपत्तीनंतर भारतीय नागरिक किती जण संपर्काबाहेर आहेत, याची आकडेवारी सतत बदलत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 27 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, नेपाळमध्ये सुमारे 290 भारतीय नागरिकांशी संपर्क होऊ शकलेला नव्हता. यामध्ये कैलास-मानसरोवर यात्रेकरूंसह विविध गटांचा समावेश आहे. त्याच वेळी तिबेटच्या बाजूला सुमारे 200 भारतीय अडकले असल्याची माहितीही देण्यात आली होती. बचाव आणि संपर्क प्रस्थापित होत असल्याने ही संख्या बदलू शकते.
नेपाळ-तिबेट सीमेवरील अचानक आलेल्या पुरामुळे रस्ते, पूल आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सुरुवातीला ढगफुटीशी या दुर्घटनेचा संबंध जोडला जात होता; मात्र नंतरच्या अहवालांनुसार हिमनदी, बर्फ आणि खडक कोसळून निर्माण झालेल्या प्रचंड पाण्याच्या लोंढ्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे बचाव पथकांना दुर्गम भागात पोहोचणे कठीण झाले आहे.
भारतीय नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी नेपाळमधील यंत्रणा आणि भारतीय अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अनेक भागांतील दळणवळण व्यवस्था खंडित झाल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचा ठावठिकाणा तातडीने समजणे कठीण आहे. डॉ. मिलिंद चितळे, त्यांच्या पत्नी आणि यात्रेतील इतर सदस्य सुखरूप असल्याची माहिती मिळावी, यासाठी कुटुंबीय आणि परिचित प्रतीक्षेत आहेत. सध्या ‘बेपत्ता’ किंवा ‘संपर्काबाहेर’ असणे म्हणजे मृत्यू झाल्याचे निश्चित प्रमाण नसल्याने अधिकृत माहिती येईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे टाळणे महत्त्वाचे आहे. बचाव पथकांच्या शोधमोहीमेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.