'आमचा मराठी माणूस ही रूम विकून मुंबईच्या बाहेर जाणार', वरळी BDD मधील घर विकायला काढल्याने नेटकरी संतापले

Worli BDD Room Put on Sale: वरळी बीडीडीमधील घर मिळाल्यानंतर लगेच विकायला काढल्याने नेटकऱ्यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये वरळी बीडीडीमधील घर 2 कोटी 80 लाखांना विकायला काढलं आहे. यानंतर नेटकऱ्यांनी पोस्टवर कमेंट्स करत आपलं मत मांडत नाराजी आणि संताप व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चावी प्रदान कार्यक्रमामध्ये बोलताना सोन्यासारखी घरं विकू नका असं आवाहन केलं होतं. मात्र या आवाहनालाच हरताळ फासण्यात आला आहे.
इंस्टाग्रामवर एका रिअल इस्टेट एजंटने पोस्ट शेअर केली आहे. त्यानुसार, वरळीत नव्याने उभारण्यात आलेल्या बीडीडीमधील सर्वात वरच्या मजल्यावरील घर विक्रीस काढलं आहे. या घराची किंमत 2 कोटी 80 लाख ठेवण्यात आली असून, ती कमी जास्त होऊ शकते असंही सांगण्यात आलं आहे. पोस्टमध्ये 500 स्क्वेअर फूट एरिया असून, लिफ्ट आणि एक कार पार्किंग असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स केल्या असून, एकाने हे घर विकण्याची परवानगी नाही असं सांगितलं आहे. तर एकाने 5 वर्ष त्यांना विकण्याची परवानगी नसून, या भानगडीत पडू नका असा इशारा दिला आहे. एकाने 'आता आमचा मराठी माणूस ही रूम विकून मुंबईच्या बाहेर जाणार..,' असं उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे.
जुनी पिढी भावी पिढीला वारसा देण्यासाठी सोने जतन करून ठेवायचे. तसेच मुंबईच्या हृदयस्थानी मिळालेली 500 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची टू बीएचके आकारमानाची मालकी तत्त्वावर मिळालेली विनामूल्य सदनिका सोन्याहून अधिक मौल्यवान असून हे मौल्यवान घर पुढील पिढीला वारसा म्हणून जतन करा, त्याची विक्री करू नका, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.
उद्या चाळीतून टॉवरमध्ये गेल्यानंतर तरी आपली संस्कृती तुटू देऊ नका. संपूर्ण आयुष्य इथे काढलं आहे. घर तुमचं हक्काचं आहे, त्यामुळे कोणत्याही मोहात पडू नका. घराच्या चाव्या हक्कांचं घर म्हणून देत आहोत. ते किती काळ ठेवता येईल पाहा. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की, 10 ते 15 वर्षं विकता येणार नाही अशी अट घाला. मुंबईकर, मराठी माणूस इथेच राहिला पाहिजे असं अजित पवार म्हणाले होते.