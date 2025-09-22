English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांची मोनोरेल नव्या रुपात येणार, नव्या मोनोरेलच्या चाचण्या सुरू

Mumbai Monorail Update: तांत्रिक बिघाड आणि अत्यल्प प्रवासी संख्या यामुळे बिकट स्थितीत असलेली मोनोरेल शनिवारपासून अनिश्चित काळासाठी बंद राहणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 22, 2025, 02:57 PM IST
मुंबईकरांची मोनोरेल नव्या रुपात येणार, नव्या मोनोरेलच्या चाचण्या सुरू
New Monorail Trial Runs Begin After Announcement Of 2 Month Service Shutdown

Mumbai Monorail Update: मुंबईकरांची मोनोरेल अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या पावसात मोनोरेल तब्बल तासभरापेक्षा अधिक वेळ बंद पडली होती. त्यानंतर एक ते दोनवेळा पुन्हा एकदा मोनोरेल बंद पडली होती. त्यानंतर तांत्रिक बिघाड आणि
अत्यल्प प्रवासी संख्या या कारणांमुळे अनिश्चित काळासाठी मोनेरेल बंद करण्यात आली. लवकरच मोनोरेल नव्या रुपात प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. 

मोनोरेलच्या गाड्या जुन्या झाल्याने तसेच वारंवार तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात घडत होते. मएमएमओसीएल अर्थात महामुंबई मेट्रो संचलन मंडळाने शनिवारी या मार्गावर नवी गाडी चालवून चाचण्या सुरू केल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी एमएमआरडीएने 10 नव्या गाड्या खरेदी केल्या त्यातील आठ गाड्या एमएमआरडीए ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. या गाड्यांची चाचणी पूर्ण करून त्या प्रवासी सेवेत आणल्या जाणार आहेत.

या मार्गिकेसाठी नवीन सीबीसीटी यंत्रणा बसविली जाणार आहे. नव्या गाड्या मार्रावर आल्यानंतर दर 5 मिनीटांनी एक गाडी धावेल असा विश्वास एमएमएमओसीएलने व्यक्त केला आहे.

कशी आहे सेवा ?

मोनो मार्गिका 20 किमी लांबीची असून त्यावर 17 स्थानके आहे. मोनोरेलचा वडाळा ते चेंबूर हा पहिला टप्पा फेब्रुवारी 2014 ला प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाला. तर वडाळा ते संत गाडगे महाराज चौक हा टप्पा मार्च 2019ला खुला करण्यात आला. 

मोनोरेल का बंद ठेवण्यात आलीये?

चाचणी पूर्ण करून नव्या गाड्या प्रवासी सेवेत आणल्या जाणार आहे. तसेच या मार्गिकेसाठी नवीन सीबीसीटी यंत्रणा बसविली जाणार आहे. मोनो मार्गिकेवर दरदिवशी सकाळी 6.15 ते रात्री 11.30 पर्यंत सेवा दिली जाते. त्यातून नवीन यंत्रणा बसविण्यासाठी केवळ 3.5 तास उतरतात. हा वेळ पुरेसा नसल्याने सेवा बंद ठेवण्यात येत आहे.

FAQ 

1. मुंबई मोनोरेल कधीपासून बंद झाली आहे आणि किती काळासाठी बंद राहील?

मोनोरेल सेवा २० सप्टेंबर २०२५ पासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली आहे. अपग्रेडेशन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही बंदी कायम राहील, ज्यामुळे सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. 

2. मोनोरेल बंद करण्यामागचे मुख्य कारणे काय आहेत?

मोनोरेलवर वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, पावसामुळे तासभरापेक्षा जास्त वेळ बंद पडणे, अपघाताची भीती आणि अत्यल्प प्रवासी संख्या ही मुख्य कारणे आहेत. गेल्या महिन्यात सातहून अधिक वेळा सेवा खंडित झाली होती, ज्यात १,१०० हून अधिक प्रवाशांना अडकवले गेले होते. 

3. नव्या गाड्या आणि अपग्रेडेशनबाबत काय माहिती आहे?

एमएमआरडीएने १० नव्या गाड्या खरेदी केल्या असून, त्यातील आठ गाड्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. शनिवारी (१९ सप्टेंबर) पहिल्या नव्या गाडीची चाचणी सुरू झाली आहे. चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर या गाड्या प्रवासी सेवेत आणल्या जाणार आहेत. तसेच, 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत हैदराबादमध्ये विकसित केलेली नवीन सीबीटीसी (कम्युनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल) यंत्रणा बसवली जाणार आहे, जी मोनोरेलवर प्रथमच वापरली जाणार आहे. 

