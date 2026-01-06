English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • दादर, CSMT, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला टर्मिनसला नवा पर्याय; 2026 च्या अखेरीस मुंबईत सुरु होणार नवीन टर्मिनस

दादर, CSMT, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला टर्मिनसला नवा पर्याय; 2026 च्या अखेरीस मुंबईत सुरु होणार नवीन टर्मिनस

मुंबईत सध्या दादर, CSMT, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला टर्मिनसला नवा पर्याय मिळणार आहे.  मुंबईत नव टर्मिनस बांधण्यात येत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 6, 2026, 06:06 PM IST
दादर, CSMT, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला टर्मिनसला नवा पर्याय; 2026 च्या अखेरीस मुंबईत सुरु होणार नवीन टर्मिनस

Jogeshwari Terminus To Open Soon : मुंबईत सध्या दादर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला टर्मिनसमधून लांब पल्ल्याच्या रेल्वे धावतात. आता या टर्मिनसला आणखी एक नवे पर्ययी टर्मिनस मिळणार आहे. जोगेश्वरी येथे नवीन टर्मिनस उभारण्यात येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 जोगेश्वरी टर्मिनस या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल.  प्रवाशांना तेथून प्रवास सुरू करता येईल. लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढावी यासाठी पश्चिम रेल्वेने सातवे टर्मिनस बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. या टर्मिनसवर दररोज 12 जोड्या मेल/एक्सप्रेस ट्रेन चालवल्या जातील, ज्यामध्ये दिल्ली आणि उत्तर भारताला जाणाऱ्या रेल्वेंचा समावेश आहे.

अमृत भारत स्टेशन विकास योजनेचा भाग म्हणून पश्चिम रेल्वे जोगेश्वरीमध्ये एक नवीन टर्मिनस बांधत आहे. नवीन टर्मिनसमुळे लांब पल्ल्याच्या रेल्वेची संख्या वाढण्यास मदत होईल.  राम मंदिर आणि जोगेश्वरी स्थानकांदरम्यान रेल्वेच्या जमिनीवर हे नवीन रेल्वे टर्मिनस बांधले जात आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी जोगेश्वरी टर्मिनस सोईस्कर पर्याय ठरणार आहे.

या नवीन टर्मिनसच्या कव्हर शेडचे बांधकाम, सेवा इमारत, प्लॅटफॉर्मचे काम आणि स्टेशन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. त्यानंतर ट्रॅक टाकण्याचे काम सुरू होईल. 76.87 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. पश्चिम रेल्वेवरील हे नवीन टर्मिनस पूर्ण झाल्यानंतर, नागरिकांना लांब पल्ल्याच्या रेल्वे पकडण्यासाठी मुंबई सेंट्रल, दादर, वांद्रे, बोरिवली किंवा अंधेरी स्थानकांवर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा

या नवीन टर्मिनसवर प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळणार आहे.  जोगेश्वरी टर्मिनसच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 51 कोटींची निविदा मागवण्यात आली होती, ज्यामध्ये दोन प्लॅटफॉर्म आणि तीन लाईन बांधण्याचा समावेश होता. तथापि, प्रकल्पातील विलंब आणि इतर कारणांमुळे बजेट 76 कोटींवर पोहोचले आहे. या टर्मिनसवर 24 कोच असलेल्या रेल्वे थांब शकतात. दुसऱ्या टप्प्याचे काम देखील सुरू झाले आहे. या टप्प्यात नवीन आयलंड प्लॅटफॉर्म (दोन्ही बाजूंनी रेल्वे ट्रॅकसह), पिट लाइन आणि शंटिंग नेक बांधणे समाविष्ट आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Dadar TerminusCSMT TerminusBandra TerminusMumbai Central Terminuskurla terminus

इतर बातम्या

बांगलादेशात IPL च्या प्रसारणावर बंदी झाल्याने BCCI चं किती...

स्पोर्ट्स