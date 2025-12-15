English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मस्तच! घरांच्या विक्रीबरोबरच म्हाडा आता भाड्याने घरे देणार, काय आहे प्लान!

Mhada Rental Homes 2025:  म्हाडा आता भाड्याने घरे देणार असून या प्रस्तावासाठी  17 कंपन्या इच्छुक आहेत. तसंच, लवकरच निविदा निघणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 15, 2025, 09:27 AM IST
New rental housing policy for low income groups in MMR soon by mhada

Mhada Rental Homes 2025: मुंबईत हक्काचं घर असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र घरांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने घर घेणे हे आता सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळं अनेकजण म्हाडाच्या घरांसाठी अवलंबून असतात किंवा लॉटरीची प्रतिक्षा करत असतात. मात्र आता म्हाडा घरांच्या विक्रीबरोबरच भाडेतत्वावरदेखील घरे देण्याची शक्यता आहे. लवकरच याबाबत निविदा निघू शकते. 

मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्यांना सहजपणे भाड्याची घरे मिळावीत, यासाठी म्हाडाने कंबर कसली आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशनानुसार म्हाडा भाडेतत्त्वावरील घरांचे धोरण तयार करत आहे. त्याचबरोबर आता त्यांनी भाडेतत्त्वावर घर घेता यावे, यासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.

या निर्णयामुळं लवकरच म्हाडाच्या माध्यमातून भाक्याची घरे मिळू शकणार आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई घर खरेदी करणे खिशाला परवडत नाही. तसेच अनेकदा नोकरदार, विद्यार्थ्यांना घर विकत घेणे शक्य नसल्याने त्यांच्याकडून भाड्याच्या घरांना पसंती दिली जाते, मात्र अनेकदा भाड्याचे घर मिळवणे कठीण असते. तसेच केंद्र सरकारच्या नियोजनानुसार मुंबईसह एमएमआरमध्ये ग्रोथ हब उभारले जाणार आहे.

आवास योजनेतील घरे पडून

केंद्र सरकराने आणलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (पीएमएवाय) मोठ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून म्हाडाच्या कोकण मंडळानेही मोठ्या प्रमाणात घरे उभारली आहेत, मात्र आजही जवळपास 5,2000 हून अधिक घरे विक्रीविना आहेत. लाभार्थ्यांसाठी असलेली उत्पन्न मार्यादा आणि देशात कुठेही घर नसावे या दोन अटींमुळे घरांच्या विक्रीत मोठा अडथळा आहे.

FAQ

प्रश्न १: म्हाडा आता घरांच्या विक्रीसोबतच कोणत्या नवीन पर्यायाचा विचार करत आहे?

उत्तर: म्हाडा आता घरांच्या विक्रीबरोबरच मुंबईत भाडेतत्त्वावर (Rental) घरे उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे. लवकरच याबाबत निविदा (Tender) निघू शकते.

प्रश्न २: म्हाडा भाडेतत्त्वावरील घरांचे धोरण का तयार करत आहे?

उत्तर: मुंबईसह एमएमआर (MMR) क्षेत्रात नोकरी, शिक्षण, किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्यांना सहजपणे भाड्याची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडा हे धोरण तयार करत आहे.

प्रश्न ३: भाड्याने घरे देण्यासाठी म्हाडा कोणती नवीन सुविधा सुरू करणार आहे?

उत्तर: म्हाडाने भाडेतत्त्वावर घर घेण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल (Separate Portal) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mhada Rental Homes 2025म्हाडा लॉटरी 2025mhada 2025 lotterymhada lotteymhada rental property

