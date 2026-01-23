सायन पनवेल महामार्गाला समांतर नवा ठाणे-CSMT महामार्ग; 1,50,00,00,000 रुपयांचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट, मुंबईची वाहतूक कोंडी सुटणार

Thane-CSMT Flyover: सायन पनवेल माहामार्ग हा मुंबईतील सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. सायन पनवेल महामार्ग सोईचा असला तरी अनेकदा प्रवासी वाहतूक कोंडीत अडकतात. याच वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका होणार आहे. सायन पनवेल महामार्गाला समांतर ठाणे-CSMT महामार्ग उभारला जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने या प्रकल्पाला ग्रीन सिग्न दिला आहे.
मागील काही वर्षांपासून, वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे सायन उड्डाणपुलाच्या परिसरात सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा पूल विभाग सायन उड्डाणपुलाच्या समांतर उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट (व्हीजेटीआय) ने समांतर पूल बांधण्याची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी एक अभ्यास केला होता. आता व्हीजेटीआयने पूल व्यवहार्य असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर, लवकरच कामाचे आदेश जारी केले जाणार आहेत. जर सायन उड्डाणपुलाच्या समांतर पूल बांधला गेला तर तो ठाण्याहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) परिसरात जाणाऱ्या वाहनांना थेट पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अगदी जलद आणि सुलभ होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने पूर्व आणि पश्चिम बाजूंना जोडणाऱ्या सायन उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू केले आहे. या पुलावर टू-प्लस-वन लेनची व्यवस्था आहे. ठाणे आणि पूर्व उपनगरांकडे (उत्तरेकडे) जाणाऱ्या वाहनांसाठी दोन लेन आणि दक्षिण मुंबईत सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी एक लेन आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सायन उड्डाणपुलाला समांतर उड्डाणपूल बांधण्याचा पर्याय समोर आला. तथापि, समांतर पूल शक्य आहे का याचा अभ्यास करण्याचे काम व्हीजेटीआयला देण्यात आले होते. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सांगितले की, व्हीजेटीआयने पूल शक्य असल्याचा अहवाल दिला आहे. काम लवकरच सुरू होईल. वाहतूक पोलिसांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
हा महामार्ग 150 कोटींचा आहे. मुंबई महानगरपालिका केशवराव खाडी मार्गाच्या पूर्वेकडील महालक्ष्मी केबल-स्टेड फ्लायओव्हर बांधत आहे. तो एनएम जोशी मार्गापासून एस ब्रिज जंक्शनपर्यंत आणि हाजी अली जंक्शनपासून महालक्ष्मी रेसकोर्सपर्यंत वाढवायचा होता. हे काम एका कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. तथापि, वाहतूक पोलिसांनी या कामासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही आणि या ठिकाणी पुलाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विस्तारीकरणाचे काम रद्द करण्यात आले असल्याने, त्याच कंत्राटदाराला सायन फ्लायओव्हरला समांतर पूल बांधण्याचे काम देण्यात येईल.