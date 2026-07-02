/केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; सियाचा भाऊ अन् केतनच्या बहिणीचं कनेक्शन आलं समोर; क्रॉस मॅरेज प्रकरण नेमकं काय?

पुण्यातील उद्योजक केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात दररोज नवे खुलासे समोर येत आहेत. आता या प्रकरणात गोयल आणि अग्रवाल कुटुंबांमधील दोन विवाहांच्या प्रस्तावाचा नवा मुद्दा समोर आलाय. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, दोन्ही कुटुंबांमध्ये केवळ सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल यांचाच विवाह नव्हे, तर आणखी एका विवाहाबाबतही चर्चा सुरू होती. या कौटुंबिक संबंधांमुळे तपासाला नवे वळण मिळाले असून, पोलिस या सर्व बाबींचा बारकाईने तपास करत आहेत. मात्र, या सर्व बाबी अद्याप तपासाचा भाग असून अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
तपासादरम्यान पोलिसांना गोयल आणि अग्रवाल कुटुंबांमध्ये केवळ एका नव्हे तर दोन विवाहांबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या कौटुंबिक संबंधांमुळे दोन्ही कुटुंबांमध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. त्यामुळे हत्येपूर्वी घडलेल्या घटनांचा आणि या विवाह चर्चांचा काही संबंध आहे का, याचा तपास सुरू आहे. तपास अधिकारी संबंधित व्यक्तींची चौकशी करून संपूर्ण घटनाक्रम उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पोलिस तपासात सिया गोयल आणि सहआरोपी चेतन चौधरी यांच्यातील जवळच्या संबंधांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, या नात्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि त्यानंतर केतन अग्रवाल यांच्याशी विवाह निश्चित करण्यात आला. आर्थिक आणि सामाजिक स्तरातील फरकही या निर्णयामागील एक कारण असल्याचा तपासातील दावा आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी अद्याप सुरू आहे.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, विवाह निश्चित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींमध्ये मतभेद वाढल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर हत्येचा कट रचला गेला का, याचा शोध तपास अधिकारी घेत आहेत. मोबाईलमधील डिलीट केलेले संदेश, कॉल रेकॉर्ड आणि डिजिटल पुरावे फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवण्यात आले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण कटाचा उलगडा होण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, ही घटना अचानक घडलेली नसून त्यासाठी आधीपासून नियोजन करण्यात आले असावे. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आरोपींनी गुन्ह्यापूर्वी अनेकदा हालचालींचा सराव केल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व बाबींची न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुढील तपासातूनच अधिकृत पुष्टी होणार आहे.
या प्रकरणात दोन्ही कुटुंबांतील सदस्यांची चौकशी सुरू असून, त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. विवाहासंदर्भातील निर्णय, कौटुंबिक संवाद, आर्थिक व्यवहार आणि इतर सामाजिक संबंध यांचाही तपास केला जात आहे. पोलिस सर्व बाजूंचा निष्पक्षपणे विचार करून पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करत असल्याचे सांगितले आहे.
केतन अग्रवाल हत्याकांडात समोर येणारे नवे तपशील चर्चेचा विषय ठरत असले तरी तपास अद्याप सुरू आहे. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती ही प्राथमिक तपासावर आधारित असून अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीबाबत दोष निश्चित झाल्याचे मानता येणार नाही. तपास यंत्रणा सर्व पुरावे, डिजिटल माहिती आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे संपूर्ण सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.