Rohit Arya प्रकरणाला वेगळं वळण? त्याने गोळी झाडलीच नव्हती? Encounter करणारा पोलीस म्हणाला, मुलांच्या...

Rohit Arya Encounter Case: मुंबईतील पवईमध्ये गुरुवारी घडेलल्या ओलिस नाट्यप्रकरणानंतर आरोपी रोहित आर्याच्या मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला आहे. पोलिस फिर्यादीत आर्याने पोलिसांवर गोळी झाडल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची आवश्यकता होती का? तसेच आर्याच्या कटामागे इतर कोणी सहभागी होते का? याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
पवई पोलिसांनी एन्काउंटर करणारे अमोल वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून आर्याविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणाचा गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला आहे. हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. दाखल गुह्यात आर्याने गोळी झाडल्याचा उल्लेख नाही. आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आर्याने वाघमारे यांच्या दिशेने बंदूक रोखताच त्यांनी गोळी झाडल्याचे म्हटले आहे.
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्याच्या मृत्यूबाबत पवई पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, लहान मुलांना ओलिस ठेवणे, अपहरण आणि खुनाचा प्रयत्न यांसह गंभीर कलमांखाली आर्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दोन्ही प्रकरणांचा तपास मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा तपास अतिरिक्त आयुक्त शैलेश बलकवडे आणि उपायुक्त विशाल ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे.
मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार, पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची प्रक्रिया ठरलेली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक पत्रव्यवहार केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
घटनेत सहभागी सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे यांच्या फिर्यादीवरून आर्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वाघमारे यांच्या गोळीबारातच आर्याचा मृत्यू झाला होता. फिर्यादीत आर्याने पोलिसांवर गोळी झाडल्याचा उल्लेख नाही. पोलिसांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ओलिस मुलांच्या सुटकेसाठी खिडकीतून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आर्याने बंदूक रोखल्याने मुलांची सुरक्षा आणि स्वसंरक्षणाच्या उद्देशाने गोळी झाडण्यात आली, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पाळणाघरातील मुले कथानक भ्रष्टाचाराविरोधात क्रांती करतात, अशा स्वरूपाचे असलेल्या लघुपटाची निर्मिती रोहित आर्या करत होता. त्यासाठीचे कथानकही त्याने लिहिले होते. मात्र या काल्पनिक कथेचे वास्तवात रूपांतर झाले, जेव्हा त्याने ऑडिशनला आलेल्या 17 अल्पवयीन मुलांना ओलीस ठेवले. एका सर्जनशील चित्रीकरणाचे रूपांतर हिंसक घटनेत कसे झाले याची धक्कादायक कहाणी रोहितचा सहकारी आणि या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या रोहन आहेरने शुक्रवारी सांगितली. रोहन आहेर हा 50 वर्षीय रोहित आर्याचा सहकारी आणि प्रॉडक्शन मॅनेजर होता. दोघे 2013 पासून एकत्र काम करत असल्यामुळे आहेरचा त्याच्यावर विश्वास होता. रोहितने एकट्यानेच या नाट्याची संहिता लिहिली. त्याच्या सहकाऱ्यांना याचा थांगपत्ताही लागू दिला नाही. आर्यानेच मुलांच्या मुलाखतीची (ऑडिशनची) व्यवस्था, स्टुडिओची निवड, लघुपटाचे कथानक तयार केले. "आर्याने 23-24 मुलांची निवड करायला सांगितली होती," असं रोहनने सांगितलं.