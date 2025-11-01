English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rohit Arya प्रकरणाला वेगळं वळण? त्याने गोळी झाडलीच नव्हती? Encounter करणारा पोलीस म्हणाला, मुलांच्या...

Rohit Arya Encounter Case: गुरुवारी पवईमध्ये झालेल्या ओलीस नाट्यामध्ये रोहित आर्याचा चकमकीमध्ये मृत्यू झाल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवं वळण मिळण्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 07:42 AM IST
Rohit Arya प्रकरणाला वेगळं वळण? त्याने गोळी झाडलीच नव्हती? Encounter करणारा पोलीस म्हणाला, मुलांच्या...
पोलिसांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलं?

Rohit Arya Encounter Case: मुंबईतील पवईमध्ये गुरुवारी घडेलल्या ओलिस नाट्यप्रकरणानंतर आरोपी रोहित आर्याच्या मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला आहे. पोलिस फिर्यादीत आर्याने पोलिसांवर गोळी झाडल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची आवश्यकता होती का? तसेच आर्याच्या कटामागे इतर कोणी सहभागी होते का? याचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणाच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आलाय गुन्हा?

पवई पोलिसांनी एन्काउंटर करणारे अमोल वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून आर्याविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न आणि अपहरणाचा गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला आहे. हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. दाखल गुह्यात आर्याने गोळी झाडल्याचा उल्लेख नाही. आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आर्याने वाघमारे यांच्या दिशेने बंदूक रोखताच त्यांनी गोळी झाडल्याचे म्हटले आहे.

नेमके कोणते गुन्हे नोंदवण्यात आले?

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्याच्या मृत्यूबाबत पवई पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, लहान मुलांना ओलिस ठेवणे, अपहरण आणि खुनाचा प्रयत्न यांसह गंभीर कलमांखाली आर्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग

दोन्ही प्रकरणांचा तपास मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा तपास अतिरिक्त आयुक्त शैलेश बलकवडे आणि उपायुक्त विशाल ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे.

दंडाधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी

मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार, पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची प्रक्रिया ठरलेली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक पत्रव्यवहार केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

आर्याने बंदूक रोखल्याने झाडली गोळी

घटनेत सहभागी सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे यांच्या फिर्यादीवरून आर्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वाघमारे यांच्या गोळीबारातच आर्याचा मृत्यू झाला होता. फिर्यादीत आर्याने पोलिसांवर गोळी झाडल्याचा उल्लेख नाही. पोलिसांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ओलिस मुलांच्या सुटकेसाठी खिडकीतून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आर्याने बंदूक रोखल्याने मुलांची सुरक्षा आणि स्वसंरक्षणाच्या उद्देशाने गोळी झाडण्यात आली, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.

शॉर्ट फिल्मच्या बहाण्याने ओलीसनाट्याची आखणी

पाळणाघरातील मुले कथानक भ्रष्टाचाराविरोधात क्रांती करतात, अशा स्वरूपाचे असलेल्या लघुपटाची निर्मिती रोहित आर्या करत होता. त्यासाठीचे कथानकही त्याने लिहिले होते. मात्र या काल्पनिक कथेचे वास्तवात रूपांतर झाले, जेव्हा त्याने ऑडिशनला आलेल्या 17 अल्पवयीन मुलांना ओलीस ठेवले. एका सर्जनशील चित्रीकरणाचे रूपांतर हिंसक घटनेत कसे झाले याची धक्कादायक कहाणी रोहितचा सहकारी आणि या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या रोहन आहेरने शुक्रवारी सांगितली. रोहन आहेर हा 50 वर्षीय रोहित आर्याचा सहकारी आणि प्रॉडक्शन  मॅनेजर होता. दोघे 2013 पासून एकत्र काम करत असल्यामुळे आहेरचा त्याच्यावर विश्वास होता. रोहितने एकट्यानेच या नाट्याची संहिता लिहिली. त्याच्या सहकाऱ्यांना याचा थांगपत्ताही लागू दिला नाही. आर्यानेच मुलांच्या मुलाखतीची (ऑडिशनची) व्यवस्था, स्टुडिओची निवड, लघुपटाचे कथानक तयार केले. "आर्याने 23-24 मुलांची निवड करायला सांगितली होती," असं रोहनने सांगितलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Rohit Arya Encounterrohit AryaMumbai Children Hostagemumbai policeRA Studios

इतर बातम्या

'राज ठाकऱ्या तुझ्यात दम असेल तर...', 'सत्याच...

मुंबई बातम्या