  • यानंतर गोळी थेट छातीवर, लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्वीकारली, रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार

'यानंतर गोळी थेट छातीवर', लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्वीकारली, रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार

शनिवारी रात्री प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर गोळीबार झाला. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांनी चित्रपटसृष्टीला इशाराही दिला आहे की जर त्यांनी सुधारणा केली नाही तर त्यांना बाबा सिद्दीकीसारखेच भवितव्य भोगावे लागेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 1, 2026, 03:36 PM IST
'यानंतर गोळी थेट छातीवर', लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्वीकारली, रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार

बॉलीवूड दिग्दर्शक-निर्माता रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील जुहू येथील घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. आरोपींनी पाच राउंड गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रकरण मुंबई गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे आणि रोहित शेट्टीचा जबाबही नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात एक मोठी अपडेट आली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की गोळ्या आता थेट बेडरूममध्ये झाडल्या जातील आणि छातीत लागतील. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने सलमान खानच्या 'गॅलेक्सी अपार्टमेंट्स' या निवासस्थानाबाहेरही गोळीबार केल्याची माहिती आहे.

माहितीनुसार, गोळीबाराची घटना काल रात्री १२:४५ वाजता रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर घडली. या घटनेनंतर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिस सूत्रांचे म्हणणे आहे की हल्लेखोर जुहू येथे दुचाकीवरून आला, त्याने काही अंतरावर गाडी पार्क केली आणि शेट्टी टॉवरच्या पहिल्या मजल्यावर गोळीबार केला. हे रोहितचे घर आहे आणि ज्या ठिकाणी गोळीबार झाला तो परिसर त्याचा जिम परिसर आहे. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला.

लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी घेतली

इंडिया टुडेने मिळवलेल्या पोस्टच्या स्क्रीनशॉटनुसार, "सर्व भावांनो, आम्ही, शुभम लोणकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर आणि हरमन संधू, आज मुंबईतील चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी (शेट्टी टॉवर) झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी घेतो. आम्ही त्याला अनेक वेळा मेसेज करून आमच्या कामात व्यत्यय आणू नये असे सांगितले, पण तो समजला नाही. आम्ही त्याला हा छोटा ट्रेलर दिला आहे. जर तो समजला नाही आणि पुन्हा आमचे ऐकले नाही, तर त्याला त्याच्या घराबाहेर नाही तर त्याच्या बेडरूममध्ये छातीत गोळी मारली जाईल."

बॉलिवूडला इशारा

त्याच पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे, "आणि हा बॉलिवूडला इशारा आहे: वेळेत तुमचे मार्ग सुधारा, नाहीतर तुम्ही गंभीर संकटात सापडाल. आम्ही तुमच्याशी बाबा सिद्दीकीपेक्षाही वाईट वागू. आणि आम्ही ज्यांना बोलावले आहे, कृपया वेळेवर या, नाहीतर तुमच्याकडे लपण्याची जागा संपेल. आणि आमच्या सर्व शत्रूंनो, तयार राहा; आम्ही लवकरच तुम्हाला भेटू. टीप: फक्त एकच होता, फक्त एकच आहे आणि नेहमीच एकच लॉरेन्स बिश्नोई टोळी असेल."

