'मराठी माणसांना आपटून मारु' म्हणणारे निशिकांत दुबे येणार मुंबईत, 'उद्धव आणि राज ठाकरेंना...'

Nishikant Dubey Will Meet thackeray: निशिकांत दुबे मुंबईत येणार आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 02:28 PM IST
Nishikant Dubey Will Meet thackeray: बिहारचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मराठी भाषेविरोधात काही आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. महाराष्ट्रात मराठी न बोलणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांबाबत वाद सुरू असताना, दुबे यांनी हे विधान केले होते. एवढंच नव्हे तर त्यांनी राज ठाकरेंनादेखील आव्हान दिले होते. पण आता निशिकांत दुबे मुंबईत येणार आहेत. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन त्यांनी ही माहिती दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

राज ठाकरेंना दिलेले आव्हान

मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी परप्रांतीय लोकांना मराठी बोलण्याबाबत आवाहन केले होते. यावर उत्तर देताना दुबे यांनी राज ठाकरेंना बिहारमध्ये येण्याचे आव्हान दिले. राज ठाकरेंनी बिहारमध्ये यावे आणि तेथे त्यांना जोरदार धडा शिकवला जाईल, असे विधान करणारे दुबे आता मुंबईत येणार आहेत. त्यांच्या या वादग्रस्त विधानामुळे महाराष्ट्र आणि बिहारमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. अनेकांनी त्याचा निषेध केला. हे प्रकरण आता सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनले होते. दुबे यांचा हा दृष्टिकोन आक्रमक होता आणि त्यामुळे दोन्ही राज्यांतील नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले.

महाराष्ट्राबाबत केलेली बढाई

दुबे यांनी केवळ आव्हानच दिले नाही तर 'महाराष्ट्र आमच्या निधीवर अवलंबून आहे' असेही उद्गार काढले. याचा अर्थ असा की, बिहारसारख्या राज्यांकडून येणाऱ्या पैशांमुळेच महाराष्ट्र चालतो, असे ते म्हणाले. हे विधान महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे असल्याने राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. यामुळे मराठी अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित झाला. स्थानिक नेत्यांनी त्याचा विरोध केला. 

लोकसभेत घडलेला गोंधळ

लोकसभेत दुबे यांच्या विधानांवर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. सभागृहात गोंधळ झाल्याने कामकाज स्थगित करावे लागले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या मराठी महिला खासदार वर्षा गायकवाड, शोभा बच्छाव आणि प्रतिभा धानोरकर यांनी दुबेंना सभागृहाबाहेर पकडले. त्यांना घेरून त्यांच्या बोलण्याबाबत प्रश्न विचारले आणि जाब मागितला. हा प्रकार संसदेच्या आवारात घडला असून, महिला खासदारांनी दुबेंना चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे संसदेत भाषिक वादाचे नवे रूप दिसले.

दुबेंचा मुंबई दौरा

या सगळ्या वादानंतरही दुबे मुंबईत येणार आहेत. त्यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली आहे की, ते उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना भेटणार. ही भेट कशासाठी आहे हे स्पष्ट नाही, पण वादग्रस्त विधानांनंतर ही पहिलीच भेट आहे. मुंबईत येऊन नेत्यांशी चर्चा करून ते प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. मात्र महाराष्ट्रातील वातावरण तापलेले असल्याने ही भेट कशी पार पडेल? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

