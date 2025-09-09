कोस्टल रोडची 130 एकर मोकळी जागा अंबानी ग्रुपला, मनसेकडून कंत्राट प्रक्रीयेवर आक्षेप

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या 48 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, नीता अंबानी यांनी मुंबईतील 130 एकरच्या कोस्टल रोड गार्डन्सच्या विकासाची घोषणा केली आणि ते शहरासाठी "जिवंत, श्वास घेणारी एक खास भेट" असल्याचे म्हटले. शिक्षण, आरोग्यसेवा, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण परिवर्तन, शाश्वतता आणि आपत्ती निवारण यासारख्या क्षेत्रात रिलायन्स फाउंडेशनच्या भारतातील 87 दशलक्ष लोकांपर्यंत पोहोचण्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
रिलायन्स फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा नीता अंबानी यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या 48 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषणा केली की, कोस्टल रोड गार्डन आणि त्याच्या सभोवतालच्या विहाराच्या विकासाची आणि काळजीची जबाबदारी फाउंडेशन घेईल, अशी घोषणा कोस्टल रोडच्या बाजूने मुंबईला 130 एकरची नवीन हिरवीगार जागा मिळणार आहे.
"येणाऱ्या पिढ्यांसाठी हिरवेगार नवीन कोस्टल रोड गार्डनच्या विकासाची आणि काळजीची जबाबदारी घेणे अभिमान आणि सन्मानाची आहे," असे त्या म्हणाल्या. 130 एकरमध्ये पसरलेले, कोस्टल रोड गार्डन आणि आजूबाजूचा विहार हा अशा प्रकारचा पहिलाच सार्वजनिक परिसर असेल ज्यामध्ये पदपथ, सायकलिंग ट्रॅक आणि प्लाझा असतील, ज्यामध्ये भरपूर झाडे आणि फुले असतील.
त्या म्हणाल्या की, "आता आपल्या शहराच्या काठावर हिरवळीचा पट्टा असे. एवढंच नव्हे तर, प्रत्येक मुंबईकरासाठी ताजी हवा श्वास घेण्याची आणि समुद्राजवळील जादुई सूर्यास्ताचा आनंद घेण्याची जागा." हा एक वैयक्तिक प्रकल्प असल्याचे वर्णन करताना अंबानी म्हणाल्या, "ज्या शहराने मुंबईकरांना भरभरून दिली त्याची परतफेड करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच ही एक जबाबदारी आहे जी आम्ही अभिमानाने आणि उद्देशाने पूर्ण करण्याचे वचन देतो. कोस्टल रोड गार्डन्स मुंबईची काळजी घेण्याचा वारसा आम्ही जपू."
अंबानी यांनी रिलायन्स फाउंडेशनच्या व्यापक परिणामाबद्दल देखील सांगितले. "आज, मला हे सांगताना खूप आनंद आणि कृतज्ञता वाटते की रिलायन्स फाउंडेशनने 87 दशलक्षाहून अधिक भारतीयांपर्यंत पोहोचले आहे. ज्यामध्ये दुर्गम शहरांपासून ते मोठ्या महानगरांपर्यंतचा समावेश आहे. आम्ही प्रत्येक राज्यात आणि ९१,५०० हून अधिक गावांमध्ये काम करतो. हे भारतातील प्रत्येक सात गावांपैकी एक आहे."
कंत्राट एकाच कंपनीला मिळावं याकरता जाणिवपूर्वक विशिष्ट अटी टाकण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. तसेच कोस्टल रोडच्या या मोकळ्या जागेवर सिएसआरच्या नावाखाली खाजगी कंपन्या ब्रॅन्डींग करणार का? किती वर्षे लिज चालणार? महापालिका स्वत: या जागा का विकसीत करु शकत नाही, असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.