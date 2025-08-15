English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अटल सेतूवर महिला विशेष वातानुकूलित बससेवा; या मार्गावर धावणार, नवी मुंबईतून थेट मुंबईत!

NMMT women bus service: नवी मुंबई महापालिका परिवहन सेवेच्या वतीने नवी मुंबई शहरातून मुंबई येण्यासाठी महिला विशेष बससेवा सुरू करण्यात येणार आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 15, 2025, 01:08 PM IST
NMMT women bus service: नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमांतर्गंत (NMMT) महिला प्रवाशांसाठी मंत्रालय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मार्गे अटल सेतू मार्गावरुन महिलांकरिता विशेष एसी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. 14 ऑगस्टपासून या सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं आता महिलांचा गर्दीतून प्रवास करणे टळणार आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन एनएमएमटी सध्या 70 बस मार्गावर सेवा चालवण्यात येतात. यात 24 सामान्य आणि 46 एसी बसचे मार्ग आहेत. सध्या एनएमएमटी मुंबई, बोरिवली, ठाणे, भिवंडी, डोंबिवली, कल्याण, दहिसर, अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, खोपोली कर्जत, रसायनी आणि उरण यासारख्या मार्गावर चालवण्यात येतात. या मार्गांवर दररोज 2.27 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यापैकी 1 लाख महिला. 

महिला प्रवाशांना अधिक मदत करण्यासाठी एनएमएमटी गुरुवार 14 ऑगस्ट 2025पासून अटल सेतू (MTHL) मार्गावर महिलांसाठी विशेष एसी बससेवा सुरू करण्यात येत आहे. 

या मार्गावर सुरू होणार महिला विशेष सेवा  

महिलांकरता बसमार्ग 116 आणि 117 वर महिला विशेष बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. 

मार्ग क्रमांक 116: नेरूळ बस स्थानक-वर्ल्ड ट्रेड सेंटर- सकाळी 08.05

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-नेरूळ बस स्थानक-संध्याकाळी 06.25

मार्ग क्रमांक 117 खारघर सेक्टर 35-वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-सकाळी 8.00 

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-खारघर सेक्टर 35-संध्याकाळी 6.50 

महिला प्रवाशांनी या सेवाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे अवाहन परिवहन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. महिला विशेष बससेवा सुरू केल्याने महिलांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. 

FAQ

1) महिला विशेष एसी बससेवा काय आहे?

नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (NMMT) ने महिलांसाठी अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक - MTHL) मार्गावर विशेष वातानुकूलित (एसी) बससेवा सुरू केली आहे. ही सेवा 14 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू झाली असून, महिलांना सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेळेत प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी आहे.

2) या सेवेचा लाभ कोण घेऊ शकते?

ही सेवा केवळ महिला प्रवाशांसाठी आहे, विशेषतः नवी मुंबई ते दक्षिण मुंबई (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) दरम्यान प्रवास करणाऱ्या कार्यालयीन कर्मचारी, व्यावसायिक आणि इतर महिलांसाठी.

3) ही सेवा कधी सुरू झाली?

ही सेवा 14 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू झाली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

