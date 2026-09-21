/मुंबईच्या गरब्यात मुस्लिमांना ‘नो एंट्री’? गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांमध्ये काय अट? भाजप आमदाराच्या वक्तव्याची चर्चा!

नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांच्या सहभागावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. बोरीवलीतील एका मोठ्या गरबा आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार संजय उपाध्याय यांनी मुस्लिमांच्या प्रवेशाबाबत काही अटींचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा रंगली आहे.
संजय उपाध्याय यांनी म्हटले की, मुस्लिम व्यक्तींना गरबा कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे असल्यास त्यांनी कपाळावर टिळा लावावा आणि देवीची पूजा करावी. तसेच पत्नी, बहीण किंवा मुलीसोबत यावे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी गरबा आयोजनाचा संबंध सनातन परंपरेशी जोडत आपली भूमिका मांडली.
या कार्यक्रमाबाबत बोलताना उपाध्याय यांनी गरबा हा ‘लव्ह जिहाद’साठीचे ठिकाण नसल्याचे म्हटले. त्यांनी सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी सनातन धर्मावर विश्वास ठेवून यावे, अशी भूमिका मांडली. हे विधान त्यांच्या वैयक्तिक/राजकीय भूमिकेचा भाग म्हणून प्रसिद्ध झाले असून, त्यावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनीही या मुद्द्यावर भाष्य केले. मुस्लिम व्यक्तीने टिळा लावून गरब्यात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्याला प्रवेश दिला जाऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यासाठी त्यांनी ईदच्या कार्यक्रमांमध्ये हिंदू नेते मुस्लिम परंपरेनुसार टोपी परिधान करतात, याचा दाखला दिला.
गरबा कार्यक्रमाचे आयोजक संतोष सिंह यांनी यंदा सुरक्षेची विशेष व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. कार्यक्रमस्थळी प्रवेश देण्यापूर्वी आधार कार्डची तपासणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्रातील विविध गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची ओळख तपासण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर बोरीवलीतील आयोजनातही हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
बोरीवलीतील या गरबा महोत्सवात प्रसिद्ध गरबा कलाकार फाल्गुनी पाठक आणि गीता रबारी सहभागी होणार असल्याचे वृत्त आहे. कार्यक्रमाच्या भूमिपूजन आणि पत्रकार परिषदेला भाजप आमदार संजय उपाध्याय, आमदार मनीषा चौधरी आणि माजी खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते. दरम्यान, मुस्लिमांच्या प्रवेशाबाबतच्या अटी आणि ओळख तपासणीवरून महाराष्ट्रात सुरू असलेली चर्चा या कार्यक्रमामुळे आणखी चर्चेत आली आहे.