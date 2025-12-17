English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पालिका निवडणुकीआधी मनसेत खळबळ; महिला पदाधिकारीचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल; राज ठाकरेंना सांगणार सर्व कहाणी!

MNS Leader: माझे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल केल्याचा आरोप मनसे महिला पदाधिका-यांनी केलाय.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 11:56 AM IST
मनले महिला पदाधिकारी

MNS Leader: बीएमसी निवडणूकीआधी मनसेत अंतर्गत खळबळ पाहायला मिळतेय. मनसेच्या महिला पदाधिकारी मोर्चा घेऊन शिवतीर्थवर पोहोचल्या आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी भेट द्यावी ही मागणी तिने केली आहे. यातून पालिका निवडणुकीआधी मनसेमध्ये कुर्ल्यात अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलाय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.

माझे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल केल्याचा आरोप मनसे महिला पदाधिका-यांनी केलाय.  माजी महिला विभागअध्यक्ष सुरेखा आव्हाड असे त्यांचे नाव असून मनसेतीलच पदाधिका-यांवर त्यांनी हा आरोप केलाय. मनसे कुर्ला विधानसभेतील विभाग अध्यक्ष प्रदीप वाघमारे, महेंद्र शिंदे, सुलोचना कदम यांनी फोटोचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.मनसेच्या कुर्ल्यातील पदाधिका-यांविरोधातच मनसे महिला पदाधिका-यांचा शिवतीर्थवर मोर्चा काढलाय. 

शिवतीर्थाबाहेर संबंधित महिला पदाधिकाऱ्याने माध्यमांना यासंदर्भात माहिती दिली. 
कुर्ल्यातील विभाग मध्यक्ष प्रदीप वाघमारे आणि इतर पदाधिका-यांनी मनसेतील महिलांचे फोटो व्हायरल केले. एआयचा वापर करुन हे आक्षेपार्ह रितीनं व्हायरल केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. मला पदावरुन हटवण्यासाठी हे कृत्य केल्याचा आरोप  सुरेखा आव्हाड यांनी केलाय. 

शिवाजी पार्कवर कुणाचा आवाज घुमणार?

महाराष्ट्रात पालिका निवडणुकीचा धुरळा उडालाय. मात्र, प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच सांगता सभेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झालीय. पालिका निवडणुकीच्या सांगता सभेसाठी ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पालिकेला पत्र देण्यात आलंय. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रस्सीखेच पाहायला मिळतेय. 11,12 आणि 13 जानेवारीपैकी एक दिवस सभेसाठी मैदान देण्याची मागणी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पत्राद्वारे करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे याच दिवसात ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेनंही सभेसाठी परवानगी मागितली आहे, याआधीही अनेकदा ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत दसरा मेळाव्यात शिवजी पार्क मैदानावरून चढाओढ पाहायला मिळाली आहे. ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं एकाच दिवसांसाठी अर्ज केलाय. त्यामुळे पालिका प्रशासनासमोर कोणाला सभेसाठी शिवाजी पार्कवर परवानगी द्यायची हा पेच उभा राहिला असेल, त्यामुळे पालिकेच्या सांगता सभेत शिवाजी पार्कात कुणाचा आवाज घुमणार, मैदान कोण मारणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

