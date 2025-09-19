English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रवासासाठी ओला-उबर वापरताय? खिशाला लागणार कात्री, टॅक्सी मागोमाग Ola Uber ने केली भाडेवाढ

Ola Uber Fare Hike: मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाचे सचिव भरत कळसकर यांनी अॅपमध्ये 18  सप्टेंबरपासून लागू करण्याचे परिपत्रक  काढले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 19, 2025, 01:08 PM IST
प्रवासासाठी ओला-उबर वापरताय? खिशाला लागणार कात्री, टॅक्सी मागोमाग Ola Uber ने केली भाडेवाढ

Ola, Uber & Rapido Fare: मुंबईतील प्रवाशांसाठी मोठा बदल होणार आहे. अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ओला, उबर आणि रॅपिडो यांना आता शहरातील पारंपरिक काली-पीली टॅक्सीच्या भाडे संरचनेनुसारच प्रवाशांकडून पैसे घ्यावे लागणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (MMRTA) यासंदर्भात आदेश काढत कंपन्यांना 18 सप्टेंबर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अॅप्स अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

नवे भाडे किती?

MMRTA च्या 16 सप्टेंबरच्या पत्रानुसार, काली-पीली टॅक्सीचे विद्यमान दर आता अॅप-आधारित गाड्यांसाठी लागू होतील. त्यानुसार, 

नॉन-एसी गाड्या – 20.66 प्रति किमी

एसी गाड्या – 22.72 प्रति किमी

याच रचनेनुसार ओला, उबर आणि रॅपिडोचे दर ठरतील.

डिस्काउंट आणि पीक अवर्स सर्ज चार्ज

MMRTA सचिव भारत कलसकर यांनी सांगितले की, प्रवासी मागणी कमी असल्यास अॅग्रिगेटर कंपन्या जास्तीत जास्त 25% सूट देऊ शकतात. तर गर्दीच्या वेळेत कंपन्यांना 1.5 पट अधिक भाडे आकारण्याची मुभा दिली आहे.

ड्रायव्हर्ससाठी नवा नियम

नवीन आदेशानुसार गोळा झालेल्या भाड्यापैकी 80% रक्कम चालकांना द्यावी लागणार आहे. यामुळे अॅप-आधारित कॅब आणि रिक्षा चालक संघटनांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. मात्र, प्रवाशांना या बदलाचा फटका बसणार असून, सध्याच्या तुलनेत प्रवास प्रति किलोमीटर किमान ₹5 ने महाग होईल.

चालक संघटनांचा दबाव

अलीकडील काळात चालक संघटनांनी अधिक भाड्याच्या मागणीसाठी सरकारवर दबाव वाढवला होता. आंदोलनाची चेतावणी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बाईक टॅक्सीला परवाना देण्याच्या सरकारी योजनेविरोधातही चालकांनी आवाज उठवला आहे.

मुंबईत भारतीय गिग कामगार मंचाने (Bhartiya Gig Kamgar Manch) बैठकीचे आयोजन केले. फ्लोरा फाउंटन येथे चालकांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयाबाहेर निदर्शन करत 'ओला उबर आणि रॅपिडो मंत्रालय' अशी फलकं लावली आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

युनियन नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने भाडेवाढ निश्चित केली नाही आणि बाईक टॅक्सी परवान्याचा निर्णय कायम ठेवला, तर 30 सप्टेंबरपासून मोठे आंदोलन उभारले जाईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ola-Uber FareMumbai newstaxi fare

इतर बातम्या

Asia Cup 2025 Super 4 फेरीचे वेळापत्रक जाहीर, कधी असणार भार...

स्पोर्ट्स