प्रवासासाठी ओला-उबर वापरताय? खिशाला लागणार कात्री, टॅक्सी मागोमाग Ola Uber ने केली भाडेवाढ

Ola, Uber & Rapido Fare: मुंबईतील प्रवाशांसाठी मोठा बदल होणार आहे. अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ओला, उबर आणि रॅपिडो यांना आता शहरातील पारंपरिक काली-पीली टॅक्सीच्या भाडे संरचनेनुसारच प्रवाशांकडून पैसे घ्यावे लागणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (MMRTA) यासंदर्भात आदेश काढत कंपन्यांना 18 सप्टेंबर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अॅप्स अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
MMRTA च्या 16 सप्टेंबरच्या पत्रानुसार, काली-पीली टॅक्सीचे विद्यमान दर आता अॅप-आधारित गाड्यांसाठी लागू होतील. त्यानुसार,
नॉन-एसी गाड्या – 20.66 प्रति किमी
एसी गाड्या – 22.72 प्रति किमी
याच रचनेनुसार ओला, उबर आणि रॅपिडोचे दर ठरतील.
MMRTA सचिव भारत कलसकर यांनी सांगितले की, प्रवासी मागणी कमी असल्यास अॅग्रिगेटर कंपन्या जास्तीत जास्त 25% सूट देऊ शकतात. तर गर्दीच्या वेळेत कंपन्यांना 1.5 पट अधिक भाडे आकारण्याची मुभा दिली आहे.
नवीन आदेशानुसार गोळा झालेल्या भाड्यापैकी 80% रक्कम चालकांना द्यावी लागणार आहे. यामुळे अॅप-आधारित कॅब आणि रिक्षा चालक संघटनांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होणार आहे. मात्र, प्रवाशांना या बदलाचा फटका बसणार असून, सध्याच्या तुलनेत प्रवास प्रति किलोमीटर किमान ₹5 ने महाग होईल.
अलीकडील काळात चालक संघटनांनी अधिक भाड्याच्या मागणीसाठी सरकारवर दबाव वाढवला होता. आंदोलनाची चेतावणी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बाईक टॅक्सीला परवाना देण्याच्या सरकारी योजनेविरोधातही चालकांनी आवाज उठवला आहे.
मुंबईत भारतीय गिग कामगार मंचाने (Bhartiya Gig Kamgar Manch) बैठकीचे आयोजन केले. फ्लोरा फाउंटन येथे चालकांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयाबाहेर निदर्शन करत 'ओला उबर आणि रॅपिडो मंत्रालय' अशी फलकं लावली आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
युनियन नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने भाडेवाढ निश्चित केली नाही आणि बाईक टॅक्सी परवान्याचा निर्णय कायम ठेवला, तर 30 सप्टेंबरपासून मोठे आंदोलन उभारले जाईल.