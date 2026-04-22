Dream 11 आणि My 11 Circle बाबत सरकारचा मोठा निर्णय, 1 मेपासून नियम लागू

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी सरकारचे नवीन नियम आता अंमलात येणार आहेत. "ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन नियम 2026" 1 मे 2026 रोजी अंमलात येतील, ज्यामुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंगची संपूर्ण चौकट लक्षणीयरीत्या बदलेल. हे नियम 2025 मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार विकसित केले गेले आहेत आणि पैशासाठी खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन गेम्समुळे होणारी आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक हानी रोखणे आणि सुरक्षित व कायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देणे, हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे, प्रत्येक ऑनलाइन गेमच्या स्वरूपाबाबत स्पष्टता येईल. एक निश्चित प्रक्रिया ठरवेल की कोणते गेम्स "मनी गेम्स" आहेत, कोणते सामान्य सोशल गेम्स किंवा ई-स्पोर्ट्सच्या श्रेणीत येतात. या प्रक्रियेत तपासले जाईल की गेम्समध्ये आर्थिक बक्षिसे आहेत का, जिंकल्यावर आर्थिक लाभ मिळतो का, कंपनीचे महसूल मॉडेल आणि बक्षिसांचे वितरण कसे केले जाते. नियमांनुसार, ही संपूर्ण तपास प्रक्रिया 90 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल आणि तिचे निकाल एका अधिकृत आदेशाच्या स्वरूपात नोंदवले जातील.
या नियमांनुसार, संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' नावाची एक नवीन नियामक संस्था स्थापन केली जात आहे. ही संस्था MeitY च्या अंतर्गत कार्यरत असेल आणि तिचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. हे एक डिजिटल कार्यालय म्हणून विकसित केले जाईल, जे गेम्सची यादी करेल, तक्रारींची चौकशी करेल, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध एजन्सींसोबत काम करेल.
नवीन नियमांनुसार ऑनलाइन गेम्ससाठी नोंदणी प्रणाली देखील लागू करण्यात आली आहे, तथापि ती प्रत्येक गेमसाठी अनिवार्य नसेल. सरकार केवळ अशा गेम्ससाठी नोंदणी अनिवार्य करेल, जे वापरकर्त्यांसाठी उच्च जोखमीचे आहेत, ज्यात मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा समावेश आहे किंवा जे ई-स्पोर्ट्स म्हणून सादर केले जातात. नोंदणी झाल्यावर, गेम किंवा प्लॅटफॉर्मला एक डिजिटल प्रमाणपत्र आणि एक अद्वितीय नोंदणी क्रमांक दिला जाईल, जो जास्तीत जास्त १० वर्षांसाठी वैध असेल. हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणताही सशुल्क गेम ई-स्पोर्ट्स मान्यतेसाठी पात्र असणार नाही.