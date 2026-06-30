'बेईमानीचा कीडा घेऊन...', सचिन अहिरांनी ठाकरेंची साथ सोडताच राऊत संतापले; 'पक्षात येतानाच जे...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विश्वासू सहकारी सचिन अहिर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केल्याने राज्याच्या राजकारणामध्ये नवीन भूकंप झाला आहे. शिंदेंनी दिलेल्या या धक्कामुळे ठाकरेंच्या कोणत्याही नेत्याने विधानसभेमधून बाहेर पडताना प्रतिक्रिया नोंदवली नाही. मात्र शिंदेंनी विधान परिषद निवडणुकीआधी केलेल्या ऑपरेशन टायगरवर पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
संजय राऊत यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन सचिन अहिर विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसहीतचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोला कॅप्शन देताना राऊत यांनी, "आम्ही चार किरणांचीही आस का धरावी? जे कधीच नव्हते आमचे त्याची वाट का पहावी?" अशा चारोळी पोस्ट केल्या आहेत. मात्र पुढच्याच वाक्यात संजय राऊत यांनी, "पक्षात येतानाच जे स्वार्थ आणि बेईमानीचा कीडा घेऊन येतात त्यांच्या जाण्याचे दुःख का करावे?" असा सवाल उपस्थित करत निशाणा साधला आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उपनेते आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य असलेल्या सचिन अहिर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये 2019 साली प्रवेश केला होता. सचिन अहिर हे वरळीमधील राष्ट्रवादीचे माजी आमदार असून त्यांचा या ठिकाणी दांडगा जनसंपर्क आहे. सचिन अहिर यांनी ठाकरेंना साथ दिल्याने 2019 साली आणि त्यानंतर 2024 मध्ये आदित्य ठाकरेंना या ठिकाणी विधान परिषद निवडणूक जिंकणं सोपं झालं होतं. मात्र आता सचिन अहिर यांनी अचानक ठाकरेंची साथ सोडल्याने आदित्य ठाकरेंचा वरळीमधील 2029 चा मार्ग कठीण दिसत असल्याची चर्चा आहे. 1999 ते 2019 पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सक्रिय असतानाच सचिन आहिर हे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री होते. 2019 मध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यावेळी हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का होता. त्यांच्या आगमनामुळे मुंबईत शिवसेनेची पकड मजबूत झाली होती. उपनेते म्हणून सचिन अहिर पक्षाचे प्रवक्ते, संघटनात्मक काम आणि रणनीतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. ते ठाकरे गटाची बाजू जोरदारपणे मांडताना अनेकदा दिसलेले. ते वरळीतील कामगार, कोळीवाडा आणि स्थानिक मुद्द्यांशी जोडलेले नेते आहेत.